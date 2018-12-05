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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 39350
Эвертон
1:1
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
19' Гол
Рондон Саломон
1:1
38' Гол
Ришарлисон
61' Желтая карточка
Диаме Мохамед
66' Желтая карточка
Йедлин Деандре
80' Желтая карточка
Шёр Фабиан
88' Желтая карточка
Фернандес Федерико
90' Желтая карточка
Атсу Кристиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
95'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
95'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
95'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Эвертон контролирует мяч.
93'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Атсу Кристиан получил желтую карточку от судьи
92'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
92'
Атсу Кристиан совершил серьезный фол, на грани карточки
92'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Динь Люка из команды Эвертон делает пас партнеру.
90'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
Хорошую попытку сделал Атсу Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
88'
Фернандес Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Фернандес Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Гуэйе Идрисса
88'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл в офсайде
88'
Пикфорд Джордан не дал случится голу! Атсу Кристиан должен был забивать, но Пикфорд Джордан сделал отличный сейв
88'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
87'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
86'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
85'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Динь Люка
84'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Бернард Дуарте из команды Эвертон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
83'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.
82'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
81'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
81'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Шёр Фабиан задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
79'
Зума Курт возвращается на поле.
79'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Зума Курт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Хоселу Санмартин наказан за толчок Зума Курт
77'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
76'
Гуэйе Идрисса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Ришарлисон из команды Эвертон подал угловой слева.
76'
Уолкотт Тео мяч отрикошетил от ворот
76'
Эвертон начинает контратаку
76'
Шёр Фабиан нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
74'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
73'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
73'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Лукмен Адемола из команды Эвертон подал угловой справа.
72'
Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
71'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
70'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
70'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Уолкотт Тео
69'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
69'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
68'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
68'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
68'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
67'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Динь Люка
Фол, нарушение
66'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Лукмен Адемола оказался на газоне.
65'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
64'
Тактическая замена. Мёрфи Джейкоб уходит с поля и его заменяет Перес Айосе
64'
Гомеш Андре из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 39350 болельщиков
63'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
62'
Динь Люка нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Матч возобновлен
Желтая карточка
61'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Диаме Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
60'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
60'
Хорошую попытку сделал Атсу Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
59'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
58'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Коулмэн Шеймус оказался на газоне.
57'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
55'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл в офсайде
55'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Травма, повреждение
55'
Динь Люка возвращается на поле.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Динь Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Динь Люка
53'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
51'
Удар от ворот произведет Эвертон
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Шёр Фабиан из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Манкильо Хави
49'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
46'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
46'
Йедлин Деандре нарушает правила. Сигурдссон Гильфи пострадал
46'
Дубравка Мартин из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Дубравка Мартин не дал случится голу! Тосун Дженк должен был забивать, но Дубравка Мартин сделал отличный сейв
46'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
45'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
Ньюкасл контролирует мяч.
44'
Тосун Дженк нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
43'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
43'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
42'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Йедлин Деандре наказан за толчок Ришарлисон
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
40'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой слева.
40'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Мёрфи Джейкоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Описание гола
38'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ришарлисон из команды Эвертон, забив в пустые ворота!
37'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
37'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
37'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
37'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
36'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
36'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
35'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
34'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
34'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
34'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
32'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
32'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
32'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Фернандес Федерико из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
30'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
30'
Лукмен Адемола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
30'
Йедлин Деандре наказан за толчок Гуэйе Идрисса
29'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
29'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Ньюкасл начинает контратаку
28'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Эвертон контролирует мяч.
26'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
25'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
25'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
24'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Эвертон
22'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Хорошую попытку сделал Динь Люка. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Мёрфи Джейкоб сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
19'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
18'
Ньюкасл начинает контратаку
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
18'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ласcеллс Джамал
Угловой
17'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
17'
Мёрфи Джейкоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
17'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
16'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
16'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
16'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
15'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
14'
Шанс! Тосун Дженк из команды Эвертон пробил головой, но мимо
13'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
13'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
11'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Эвертон
11'
Шанс! Фернандес Федерико из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
11'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
9'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
8'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
7'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эвертон контролирует мяч.
6'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
4'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
4'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
4'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
3'
Эвертон контролирует мяч.
2'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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