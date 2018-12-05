Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39350
0:1
19' ГолРондон Саломон
1:1
38' ГолРишарлисон
61' Желтая карточкаДиаме Мохамед
66' Желтая карточкаЙедлин Деандре
80' Желтая карточкаШёр Фабиан
88' Желтая карточкаФернандес Федерико
90' Желтая карточкаАтсу Кристиан
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
95'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
95'
94'
93'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Атсу Кристиан получил желтую карточку от судьи
92'
92'
Атсу Кристиан совершил серьезный фол, на грани карточки
92'
92'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
Хорошую попытку сделал Атсу Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Фернандес Федерико получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Фернандес Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Гуэйе Идрисса
88'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл в офсайде
88'
Пикфорд Джордан не дал случится голу! Атсу Кристиан должен был забивать, но Пикфорд Джордан сделал отличный сейв
88'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
87'
86'
86'
85'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
85'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Динь Люка
84'
84'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
83'
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Бернард Дуарте из команды Эвертон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.
82'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
82'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
81'
81'
81'
80'
Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи
80'
Шёр Фабиан задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
79'
Зума Курт возвращается на поле.
79'
79'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Матч возобновлен
78'
Тактическая замена. Лукмен Адемола уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Зума Курт получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хоселу Санмартин наказан за толчок Зума Курт
77'
77'
76'
Гуэйе Идрисса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
76'
Ришарлисон из команды Эвертон подал угловой слева.
76'
Уолкотт Тео мяч отрикошетил от ворот
76'
Эвертон начинает контратаку
76'
Шёр Фабиан нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
74'
74'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
73'
73'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Лукмен Адемола из команды Эвертон подал угловой справа.
72'
Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
71'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
70'
70'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Уолкотт Тео
69'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
69'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
68'
Атсу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Динь Люка
66'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Лукмен Адемола оказался на газоне.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
65'
64'
Тактическая замена. Мёрфи Джейкоб уходит с поля и его заменяет Перес Айосе
64'
Гомеш Андре из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 39350 болельщиков
63'
62'
Динь Люка нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Матч возобновлен
61'
Диаме Мохамед получил желтую карточку от судьи
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
61'
Безумный фол. Диаме Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
60'
Хорошую попытку сделал Атсу Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
59'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
59'
58'
58'
58'
58'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Коулмэн Шеймус оказался на газоне.
57'
56'
56'
55'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл в офсайде
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
55'
Динь Люка возвращается на поле.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Динь Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Динь Люка
53'
53'
52'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Шёр Фабиан из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Манкильо Хави
49'
48'
48'
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
46'
Йедлин Деандре нарушает правила. Сигурдссон Гильфи пострадал
46'
Дубравка Мартин из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Дубравка Мартин не дал случится голу! Тосун Дженк должен был забивать, но Дубравка Мартин сделал отличный сейв
46'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
45'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
Ньюкасл контролирует мяч.
44'
Тосун Дженк нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
43'
43'
42'
42'
42'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Йедлин Деандре наказан за толчок Ришарлисон
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
40'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Мёрфи Джейкоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ришарлисон из команды Эвертон, забив в пустые ворота!
37'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
37'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
37'
37'
36'
36'
36'
36'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
35'
34'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
32'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
32'
32'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Фернандес Федерико из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
30'
Лукмен Адемола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Йедлин Деандре наказан за толчок Гуэйе Идрисса
29'
29'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Ньюкасл начинает контратаку
28'
28'
27'
26'
25'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
25'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
24'
24'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
23'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
22'
22'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Хорошую попытку сделал Динь Люка. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Мёрфи Джейкоб сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
19'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
18'
Ньюкасл начинает контратаку
18'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
18'
17'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ласcеллс Джамал
17'
17'
Мёрфи Джейкоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
16'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
14'
Шанс! Тосун Дженк из команды Эвертон пробил головой, но мимо
13'
13'
13'
Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
11'
11'
11'
11'
Шанс! Фернандес Федерико из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
11'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Судья сигнализирует, что Лукмен Адемола из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
10'
9'
9'
8'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Йедлин Деандре
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
4'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
3'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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