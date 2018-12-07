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Стадион: Зрители: 7133
Фортуна Ситтард
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
12' Гол
Сёнтьенс Матс
33' Желтая карточка
Пинту Мика
34' Желтая карточка
Эссерс Клинт
54' Желтая карточка
Родригес Хосе
57' Желтая карточка
Лампру Лазарос
0:2
64' Гол
Идрисси Уссама
64' Желтая карточка
Махер Адам II
77' Желтая карточка
Ferdy Druijf
0:3
80' Гол
Тил Гуус
90'+4
Второй тайм
94'
АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
93'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
91'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Махер Адам II заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Семеду Лисандру нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
90'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
90'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
87'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
87'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
86'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
86'
Махер Адам II наказан за толчок Димерс Марк
86'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
85'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Угловой
83'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
83'
Шанс! Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
83'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Ван Рейн Рикардо
82'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
81'
Эль-Мессауди Ахмед мяч отрикошетил от ворот
81'
О, нет. Из многообещающей позиции Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
81'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
81'
Новакович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Фантастический гол, где все сам сделал Тил Гуус!
80'
Мидтше Фредрик сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
79'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
78'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Желтая карточка
77'
Ferdy Druijf получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Ferdy Druijf из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Родригес Хосе заработал фол
76'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
76'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Ferdy Druijf
Травма, повреждение
75'
Семеду Лисандру возвращается на поле.
74'
Тактическая замена. Штоккерс Финн уходит с поля и его заменяет Новакович Андрия
74'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
74'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Стенгс Келвин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
74'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
73'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
73'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Лисандру получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
69'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
69'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
68'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
67'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
67'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
66'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
66'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
66'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Стенгс Келвин, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
64'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Махер Адам II грубо играет против соперника. Пострадал Димерс Марк
64'
Отличный командный гол!
64'
Тил Гуус сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
63'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
63'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Родригес Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
60'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
59'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Мидтше Фредрик нарушает правила. Димерс Марк пострадал
58'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
58'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Желтая карточка
57'
Лампру Лазарос получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
57'
Лампру Лазарос упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
57'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
56'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
55'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
54'
Родригес Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Родригес Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
53'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
53'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
53'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
52'
Бизот Марко не дал случится голу! Лампру Лазарос должен был забивать, но Бизот Марко сделал отличный сейв
52'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
51'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
50'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Свенссон Юнас нарушает правила. Лампру Лазарос пострадал
47'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 7133 болельщиков
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Фортуна Ситтард делает замену. Эссерс Клинт уходит с поля, а Сиранни Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Эссерс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
Угловой
44'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
44'
Эссерс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
44'
Кошелев Алексей отбил мяч на угловой после удара Сёнтьенс Матс из штрафной площади.
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
42'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Назначен штрафной. Пострадал Эссерс Клинт, его свалил Идрисси Уссама.
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
39'
Хорошую попытку сделал Димерс Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
37'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
37'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Димерс Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
35'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
35'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Эссерс Клинт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Эссерс Клинт грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
34'
Махер Адам II пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
33'
Пинту Мика получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Пинту Мика грубо играет против соперника. Пострадал Тил Гуус
32'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
32'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
32'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Семеду Лисандру нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
Офсайд
31'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Угловой
29'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
28'
Махер Адам II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
26'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
25'
Мидтше Фредрик нарушает правила. Родригес Хосе пострадал
Фол, нарушение
24'
Оуведжан Томас задерживает мяч рукой
Угловой
24'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
24'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Эль-Мессауди Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
23'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
20'
Родригес Хосе наказан за толчок Идрисси Уссама
20'
Эссерс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
19'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
18'
Лампру Лазарос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
16'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Эль-Мессауди Ахмед нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
12'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс изменил счет на табло!
12'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
12'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
11'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
11'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
11'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
8'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
8'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
8'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
8'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
7'
Семеду Лисандру мяч отрикошетил от ворот
7'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
7'
Влаар Рон ошибается в защите.
7'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
6'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
4'
Шанс! Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
4'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
3'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
3'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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