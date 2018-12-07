Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 7133
0:3
Конец матча
0:1
12' ГолСёнтьенс Матс
33' Желтая карточкаПинту Мика
34' Желтая карточкаЭссерс Клинт
54' Желтая карточкаРодригес Хосе
57' Желтая карточкаЛампру Лазарос
0:2
64' ГолИдрисси Уссама
64' Желтая карточкаМахер Адам II
77' Желтая карточкаFerdy Druijf
0:3
80' ГолТил Гуус
Второй тайм
94'
АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
93'
92'
92'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Махер Адам II заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Семеду Лисандру нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
90'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
88'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
87'
87'
86'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард пробил со штрафного, но очень мимо цели.
86'
Махер Адам II наказан за толчок Димерс Марк
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
83'
83'
83'
Шанс! Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
83'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Ван Рейн Рикардо
82'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
81'
Эль-Мессауди Ахмед мяч отрикошетил от ворот
81'
О, нет. Из многообещающей позиции Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
81'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
81'
Новакович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Фантастический гол, где все сам сделал Тил Гуус!
80'
Мидтше Фредрик сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
79'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
77'
77'
Ferdy Druijf получил желтую карточку от судьи
77'
Ferdy Druijf из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Родригес Хосе заработал фол
76'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Ferdy Druijf
75'
Семеду Лисандру возвращается на поле.
74'
Тактическая замена. Штоккерс Финн уходит с поля и его заменяет Новакович Андрия
74'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
74'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Стенгс Келвин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
74'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
73'
73'
73'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Лисандру получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
70'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
69'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
67'
67'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
67'
67'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
66'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
66'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
66'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Стенгс Келвин, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Махер Адам II грубо играет против соперника. Пострадал Димерс Марк
64'
Отличный командный гол!
64'
Тил Гуус сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
63'
63'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
63'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Родригес Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
60'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Мидтше Фредрик нарушает правила. Димерс Марк пострадал
58'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
58'
57'
Лампру Лазарос получает желтую карточку за нырок
57'
Лампру Лазарос упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
57'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
56'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Родригес Хосе получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Родригес Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
53'
53'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Бизот Марко не дал случится голу! Лампру Лазарос должен был забивать, но Бизот Марко сделал отличный сейв
52'
51'
50'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
48'
48'
47'
Свенссон Юнас нарушает правила. Лампру Лазарос пострадал
47'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 7133 болельщиков
46'
46'
Фортуна Ситтард делает замену. Эссерс Клинт уходит с поля, а Сиранни Алессандро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Эссерс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
44'
Эссерс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Кошелев Алексей отбил мяч на угловой после удара Сёнтьенс Матс из штрафной площади.
43'
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
42'
42'
41'
41'
41'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Назначен штрафной. Пострадал Эссерс Клинт, его свалил Идрисси Уссама.
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
39'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
39'
Хорошую попытку сделал Димерс Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
38'
37'
37'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
37'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
36'
36'
Димерс Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
35'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
35'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Эссерс Клинт получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Эссерс Клинт грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
34'
Махер Адам II пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Пинту Мика получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Пинту Мика грубо играет против соперника. Пострадал Тил Гуус
32'
32'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
32'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Семеду Лисандру нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
31'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
30'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
29'
29'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
28'
Махер Адам II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Мидтше Фредрик нарушает правила. Родригес Хосе пострадал
24'
Оуведжан Томас задерживает мяч рукой
24'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
24'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
23'
Эль-Мессауди Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
22'
21'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Родригес Хосе наказан за толчок Идрисси Уссама
20'
Эссерс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
18'
Лампру Лазарос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
16'
15'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
15'
14'
Эль-Мессауди Ахмед нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
12'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс изменил счет на табло!
12'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
12'
12'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
12'
12'
11'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
11'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
11'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
8'
8'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
8'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
7'
Семеду Лисандру мяч отрикошетил от ворот
7'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
7'
Влаар Рон ошибается в защите.
7'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
4'
Шанс! Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
4'
3'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
2'
1'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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