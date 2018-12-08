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Winline
Стадион:
Сидней
1:3
Второй тайм: 90+'
Веллингтон Феникс
0'
0:1
21' Гол
Кришна Рой
0:2
30' Гол
Кришна Рой
0:3
38' Гол
Тэйлор Стивен
40' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
41' Желтая карточка
Броск Алекс
61' Желтая карточка
Майкл Зулло
1:3
89' Гол
Майкл Зулло
90'+5
Второй тайм
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Майкл Зулло бьет в цель!
80'
Сидней делает замену. Нинкович Милош уходит с поля, а Luke Ivanovic выходит на его замену.
80'
Веллингтон Феникс делает замену. Руфер Алекс уходит с поля, а Dylan Fox выходит на его замену.
68'
Веллингтон Феникс делает замену. Liberato Cacace уходит с поля, а Дойл Томас выходит на его замену.
65'
Сидней делает замену. О'Нейлл Брэндон уходит с поля, а Да Силва Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
59'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Дэвид Уильямс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сидней делает замену. Ретре Пауло уходит с поля, а Де Йонг Сим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Тэйлор Стивен бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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