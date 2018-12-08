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Стадион:
Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
30' Желтая карточка
Халлоран Бен
60' Желтая карточка
Троизи Джеймс
1:0
62' Гол
Барбарусес Костас
2:0
81' Гол
Тойвонен Ола
84' Желтая карточка
Vince Lia
84' Желтая карточка
Барбарусес Костас
90' Желтая карточка
Хоуп Джош
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хоуп Джош получил желтую карточку от судьи
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Барбарусес Костас уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Хоуп Джош выходит на его замену.
84'
Аделаида Юнайтед делает замену. Винс Лия уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
80'
Аделаида Юнайтед делает замену. Apostolos Stamatelopoulos уходит с поля, а Carlo Armiento выходит на его замену.
74'
Аделаида Юнайтед делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Халлоран Бен получил желтую карточку от судьи
9'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Троизи Джеймс выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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