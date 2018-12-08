Стадион: Вион
0:1
Второй тайм: 60'
0:1
46' ГолAndrej Fabry
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Andrej Fabry бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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