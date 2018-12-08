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Winline
Стадион:
Середь
0:0
Второй тайм: 65'
ДАК
0'
6' Желтая карточка
Баэс Альдо
6' Желтая карточка
Вида Мате
10' Желтая карточка
Nikola Gataric
18' Желтая карточка
Михалик Любомир
21' Желтая карточка
Дэвис Эрик
35' Желтая карточка
Souleymane Kone
54' Желтая карточка
Christian Herc
65'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Christian Herc получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Souleymane Kone получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Дэвис Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Nikola Gataric получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Вида Мате получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Баэс Альдо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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