  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Winline
Стадион:
Сеница
1:1
Второй тайм: 62'
Ружомберок
0'
0:1
1' Гол
Такач Далибор
1:1
35' Гол
Frank Castaneda
36' Желтая карточка
Frank Castaneda
62'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Frank Castaneda получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Frank Castaneda бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Такач Далибор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Марокко: Ботола
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация