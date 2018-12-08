Стадион: Антон Малатинский
3:1
Конец матча
3' Желтая карточкаГодал Борис
1:0
5' ГолЙылмаз Кубилай
1:1
24' ГолMilan Corryn
2:1
29' ГолГрендель Эрик
3:1
83' ГолЙылмаз Кубилай
84' Желтая карточкаЙылмаз Кубилай
89' Желтая карточкаОравец Матей
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Оравец Матей получил желтую карточку от судьи
87'
Спартак Трнава делает замену. Йылмаз Кубилай уходит с поля, а Alexander Horvat выходит на его замену.
84'
Йылмаз Кубилай получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
75'
Спартак Трнава делает замену. Тот Мартин уходит с поля, а Схиртладзе Давит выходит на его замену.
75'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Квоцера Милан выходит на его замену.
66'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Зубайру Абдул выходит на его замену.
57'
Спартак Трнава делает замену. Бакош Марек уходит с поля, а Куланек Иржи выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Грендель Эрик бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Milan Corryn бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Йылмаз Кубилай бьет в цель!
3'
Годал Борис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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