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Стадион:
Спартак Трнава
3:1
Конец матча
Тренчин
0'
3' Желтая карточка
Годал Борис
1:0
5' Гол
Йылмаз Кубилай
1:1
24' Гол
Milan Corryn
2:1
29' Гол
Грендель Эрик
3:1
83' Гол
Йылмаз Кубилай
84' Желтая карточка
Йылмаз Кубилай
89' Желтая карточка
Оравец Матей
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Оравец Матей получил желтую карточку от судьи
87'
Спартак Трнава делает замену. Йылмаз Кубилай уходит с поля, а Alexander Horvat выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Йылмаз Кубилай получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
75'
Спартак Трнава делает замену. Тот Мартин уходит с поля, а Схиртладзе Давит выходит на его замену.
75'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Квоцера Милан выходит на его замену.
66'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Зубайру Абдул выходит на его замену.
57'
Спартак Трнава делает замену. Бакош Марек уходит с поля, а Куланек Иржи выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Грендель Эрик бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Milan Corryn бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Йылмаз Кубилай бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Годал Борис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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