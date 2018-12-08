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Winline
Стадион:
Подбрезова
0:0
Второй тайм: 62'
Земплин
0'
30' Желтая карточка
Stanislav Danko
43' Желтая карточка
Blazej Vascak
54' Желтая карточка
Грич Якуб
62'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
46'
Земплин Михаловце делает замену. Sadam Sulley уходит с поля, а Dawid Kurminowski выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Блажей Вашчак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Stanislav Danko получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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