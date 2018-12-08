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Winline
Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:0
Первый тайм: 44'
Альтах
0'
1:0
6' Гол
Уэдраого Иссьяка
21' Желтая карточка
Инголич Сандро
42' Желтая карточка
Кобрас Мартин
44'
Первый тайм
Желтая карточка
42'
Кобрас Мартин получил желтую карточку от судьи
39'
Альтах делает замену. Линхарт Андреас уходит с поля, а Нутц Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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