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Стадион:
Рапид Вена
0:0
Перерыв
Штурм
0'
12' Желтая карточка
Цуль Петер
38' Желтая карточка
Шваб Штефан
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
32'
Рапид Вена делает замену. Зоннляйтнер Марио уходит с поля, а Барац Матео выходит на его замену.
Желтая карточка
12'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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