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Стадион:
Маттерсбург
1:1
Второй тайм: 68'
Аустрия Вена
0'
41' Желтая карточка
Саломон Патрик
0:1
43' Гол
Эдомвоньи Брайт
45' Желтая карточка
Alois Holler
46' Желтая карточка
Philipp Erhardt
1:1
54' Гол
Квасина Марко
55' Желтая карточка
Грубер Андреас
68'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Квасина Марко бьет в цель!
Желтая карточка
46'
Philipp Erhardt получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Алоиз Холлер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Эдомвоньи Брайт бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
27'
Маттерсбург делает замену. Флориан Харт уходит с поля, а Алоиз Холлер выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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