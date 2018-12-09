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Winline
Стадион:
Хартберг
2:1
Второй тайм: 69'
Ваккер Инсбрук
0'
1:0
5' Пенальти
Реп Райко
1:1
35' Гол
Daniele Gabriele
2:1
39' Гол
Реп Райко
64' Желтая карточка
Lukas Hupfauf
69'
Второй тайм
Желтая карточка
64'
Lukas Hupfauf получил желтую карточку от судьи
57'
Хартберг делает замену. Кристоф Крёпфль уходит с поля, а Florian Sittsam выходит на его замену.
46'
Ваккер Инсбрук делает замену. Florian Buchacher уходит с поля, а Patrik Eler выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Реп Райко бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Daniele Gabriele бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Реп Райко из команды Хартберг забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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