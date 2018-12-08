Стадион: БайАрена Зрители: 25000
50' Желтая карточкаБейли Леон
65' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
1:0
75' ГолАларио Лукас
90' Желтая карточкаРихтер Марко
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Байер Л вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
95'
Хедира Рани из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Хедира Рани нанес удар чуть мимо. Близко!
94'
Кордова Серхио из команды Аугсбург делает пас партнеру.
94'
Кордова Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный кросс...
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Беллараби Карим разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
92'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
92'
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Луте Андреас пострадал.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи
91'
Безумный фол. Рихтер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
89'
Кордова Серхио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
89'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
88'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
88'
Тактическая замена. Каиби Франциско уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
87'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
87'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
86'
85'
Каиби Франциско нарушает правила. Бендер Ларс пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
85'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
84'
83'
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
82'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Рихтер Марко
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Чжи Дон-Вонь и попал в перекладину!
81'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает пас партнеру.
81'
Беллараби Карим пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
81'
Хавец Кай пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
80'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
79'
78'
Чжи Дон-Вонь нарушает правила. Едвай Тин пострадал
78'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Каиби Франциско нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
75'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
75'
ГОЛ! - Аларио Лукас из команды Байер Л наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
75'
75'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
74'
Едвай Тин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
74'
73'
Тактическая замена. Арангис Чарлес уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
72'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
72'
72'
Беллараби Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
72'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
70'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
68'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
67'
67'
66'
Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бейли Леон из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Арангис Чарлес
64'
Матч возобновлен
64'
Та Джонатан получил травму и заменен. Венделл Боргес выходит на поле.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Та Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Та Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
61'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
61'
61'
Хавец Кай мяч отрикошетил от ворот
61'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
61'
Бейли Леон из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
60'
59'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
56'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
55'
ШАНС! Беллараби Карим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Фолланд Кевин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
55'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
55'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
Каиби Франциско возвращается на поле.
53'
53'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
53'
Матч возобновлен
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Фолланд Кевин мяч отрикошетил от ворот
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Матч возобновлен
50'
Бейли Леон получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
49'
Бейли Леон нарушает правила. Фрамбергер Рафаэль пострадал
49'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
48'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Градецки Лукаш
48'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Назначен штрафной. Пострадал Байер Даниэль, его свалил Бендер Ларс.
47'
47'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Арангис Чарлес из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
44'
Хан Андре наказан за толчок Градецки Лукаш
44'
Финнбогасон Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Хавец Кай нарушает правила. Байер Даниэль пострадал
42'
41'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
39'
ШАНС! Бендер Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
39'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
39'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
38'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
34'
Беллараби Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
34'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Хинтереггер Мартин ошибается в защите.
33'
33'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
Фрамбергер Рафаэль наказан за толчок Бейли Леон
32'
Матч возобновлен
31'
Луте Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Фолланд Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
30'
Бейли Леон разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Беллараби Карим из команды Байер Л пасует в штрафную, но Луте Андреас выходит и ловит мяч.
29'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
29'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
28'
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
25'
Арангис Чарлес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Безумный фол. Хедира Рани грубо играет против соперника. Пострадал Хавец Кай
23'
22'
Финнбогасон Альфред пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
22'
22'
ШАНС! Финнбогасон Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Отличные скиллы показывает Финнбогасон Альфред, обводя своих соперников
22'
21'
Байер Л начинает контратаку
21'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
19'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
19'
18'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
18'
Головой пробил Хавец Кай, но голкипер отбил его в поле!
18'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
18'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный кросс...
17'
Хедира Рани нарушает правила. Бейли Леон пострадал
16'
16'
16'
15'
15'
15'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
14'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
12'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Едвай Тин нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
10'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
10'
Хорошую попытку сделал Арангис Чарлес. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
9'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
ШАНС! Арангис Чарлес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
8'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Беллараби Карим
6'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
4'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
4'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
2'
2'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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84' 2 Норвич 1 Болтон 81' 2 Шеффилд Уэнсдей 2 Ротерхэм 84' 0 Уиган 1 Дерби 77' 2 Брентфорд 3 Суонси 85' 2 Миллуолл 2 Халл Сити 85' 0 Бирмингем 1 Бристоль Сити 85' 1 Мидлсбро 1 Блэкберн 83' 0 Ноттингем Форест 1 Престон Норт Энд 81' 2 Сток Сити 0 Ипсвич 83' 2 Лидс 1 КПР Позже 0 Рединг 0 Шеффилд Юнайтед
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Итог 2 Мэнсфилд 0 Ноттс Каунти 86' 1 Транмер 0 Кембридж Юнайтед 86' 1 Колчестер 0 Маклсфилд 84' 2 Милтон Кинс Донс 0 Карлайл 82' 1 Суиндон Таун 1 Ньюпорт 86' 1 Челтенем 1 Гримсби 81' 0 Крю Александра 2 Олдхэм Атлетик 79' 0 Стивенэйдж 1 Линкольн Сити 84' 1 Йовил Таун 0 Форест Грин 83' 2 Бёри 0 Эксетер Сити 83' 0 Кроули Таун 1 Нортгемптон 86' 2 Моркам 1 Порт Вейл
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Итог 1 Борэм Вуд 0 Лейтон Ориент 86' 2 Честерфилд 0 Сэлфорд Сити 83' 0 Эббсфлит 0 Барнет 83' 1 Хавант энд Уотерлувилл 1 Брейнтри 84' 2 Рексем 0 Истли 87' 1 Довер 1 Филд 83' 3 Харрогейт 1 Олдершот 85' 2 Саттон 2 Солихалл 85' 1 Барроу 0 Мэйдстоун 82' 1 Дагенем энд Редбридж 1 Галифакс 88' 2 Гейтсхед 0 Бромли 83' 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Хартлпул
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85' 3 Торкуэй 1 Уэллинг 85' 1 Ханегрфорд Таун 1 Чиппенхэм Таун 86' 1 Дартфорд 1 Слауг 80' 1 Уэстон-сьюпер-Мэр 4 Уокинг 84' 3 Оксфорд Сити 0 Труро 86' 0 Глостер 0 Хэмптон энд Ричмонд 86' 1 Бат 1 Конкорд Рейнджерс 52' 0 Истборн 2 Биллерикей 82' 0 Сент-Олбанс 0 Уэлдстон 85' 1 Хемел Хемпстэд 0 Далвич Гамлет 85' 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Челмсфорд
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Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Клаусура (Финал)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Матч за 3-е место)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A: Клаусура
Южная Корея: Кубок (Финал)
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