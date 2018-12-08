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Стадион: Зрители: 25000
Байер Л
1:0
Конец матча
Аугсбург
0'
50' Желтая карточка
Бейли Леон
65' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
1:0
75' Гол
Аларио Лукас
90' Желтая карточка
Рихтер Марко
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Байер Л вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Хедира Рани из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
95'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Байер Л
94'
Хедира Рани нанес удар чуть мимо. Близко!
94'
Кордова Серхио из команды Аугсбург делает пас партнеру.
94'
Кордова Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный кросс...
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Беллараби Карим разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
92'
Брандт Юлиан из команды Байер Л разыграл угловой с левого угла.
92'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
92'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Луте Андреас пострадал.
91'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Рихтер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
Удар от ворот произведет Байер Л
89'
Кордова Серхио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
89'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
88'
Тактическая замена. Каиби Франциско уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
87'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Каиби Франциско нарушает правила. Бендер Ларс пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
84'
Аугсбург контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Байер Л
83'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
82'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Рихтер Марко
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Чжи Дон-Вонь и попал в перекладину!
81'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает пас партнеру.
81'
Беллараби Карим пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
81'
Хавец Кай пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
79'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Чжи Дон-Вонь нарушает правила. Едвай Тин пострадал
78'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Каиби Франциско нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
78'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
77'
Хан Андре из команды Аугсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Бендер Ларс сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГОЛ! - Аларио Лукас из команды Байер Л наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
75'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
75'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
74'
Едвай Тин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
74'
Байер Л контролирует мяч.
73'
Тактическая замена. Арангис Чарлес уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
72'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
72'
Удар от ворот произведет Аугсбург
72'
Беллараби Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
71'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
70'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
68'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Байер Л контролирует мяч.
67'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бейли Леон из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
65'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Арангис Чарлес
64'
Матч возобновлен
64'
Та Джонатан получил травму и заменен. Венделл Боргес выходит на поле.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Та Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Та Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Удар от ворот произведет Аугсбург
61'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Чжи Дон-Вонь
61'
Удар от ворот произведет Аугсбург
61'
Хавец Кай мяч отрикошетил от ворот
61'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
61'
Бейли Леон из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Удар от ворот произведет Аугсбург
57'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
56'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
56'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Удар от ворот произведет Аугсбург
55'
ШАНС! Беллараби Карим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Фолланд Кевин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
55'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
55'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
54'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Байер Л контролирует мяч.
Травма, повреждение
53'
Каиби Франциско возвращается на поле.
53'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Фолланд Кевин мяч отрикошетил от ворот
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Бейли Леон получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
49'
Бейли Леон нарушает правила. Фрамбергер Рафаэль пострадал
49'
Едвай Тин из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
48'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Байер Даниэль, его свалил Бендер Ларс.
47'
Удар от ворот произведет Байер Л
47'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
47'
Байер Даниэль задерживает мяч рукой
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
45'
Арангис Чарлес из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
Фол, нарушение
44'
Хан Андре наказан за толчок Градецки Лукаш
44'
Финнбогасон Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Хавец Кай нарушает правила. Байер Даниэль пострадал
42'
Байер Л контролирует мяч.
41'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
40'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Удар от ворот произведет Аугсбург
39'
ШАНС! Бендер Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
39'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Альфред
37'
Аугсбург контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Аугсбург
36'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Удар от ворот произведет Аугсбург
34'
Беллараби Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
34'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Хинтереггер Мартин ошибается в защите.
33'
Удар от ворот произведет Аугсбург
33'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Фрамбергер Рафаэль наказан за толчок Бейли Леон
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Луте Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Фолланд Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
30'
Бейли Леон разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Беллараби Карим из команды Байер Л пасует в штрафную, но Луте Андреас выходит и ловит мяч.
30'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
29'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бейли Леон из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
28'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
26'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Аугсбург контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Удар от ворот произведет Аугсбург
25'
Арангис Чарлес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Хедира Рани грубо играет против соперника. Пострадал Хавец Кай
23'
Байер Л контролирует мяч.
22'
Финнбогасон Альфред пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
22'
Удар от ворот произведет Байер Л
22'
ШАНС! Финнбогасон Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Отличные скиллы показывает Финнбогасон Альфред, обводя своих соперников
22'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Хавец Кай из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Байер Л начинает контратаку
21'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Удар от ворот произведет Аугсбург
19'
Байер Л контролирует мяч.
19'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
19'
Байер Л контролирует мяч.
Офсайд
18'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
18'
Головой пробил Хавец Кай, но голкипер отбил его в поле!
18'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
18'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный кросс...
Фол, нарушение
17'
Хедира Рани нарушает правила. Бейли Леон пострадал
16'
Аугсбург контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Аугсбург
16'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
15'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Удар от ворот произведет Аугсбург
14'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Аугсбург
13'
Шанс! Хавец Кай из команды Байер Л пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
12'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Едвай Тин нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
11'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Удар от ворот произведет Байер Л
10'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
10'
Хорошую попытку сделал Арангис Чарлес. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
10'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Удар от ворот произведет Аугсбург
8'
ШАНС! Арангис Чарлес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
8'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
8'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
7'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Едвай Тин из команды Байер Л навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Беллараби Карим
6'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Удар от ворот произведет Байер Л
4'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
2'
Удар от ворот произведет Байер Л
2'
Байер Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
2'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Аугсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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