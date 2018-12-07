Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
1' Желтая карточкаБормут Робин
1:0
20' ГолМёхвальд Кевин
1:1
43' ПенальтиЛукебакио Доди
44' Желтая карточкаЛукебакио Доди
44' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
51' Желтая карточкаФридль Марко
64' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
67' Желтая карточкаРашица Милот
2:1
71' ГолХарник Мартин
3:1
78' ГолJoshua Sargent
Второй тайм
84'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Бормут Робин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
80'
Joshua Sargent нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
80'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
Лукебакио Доди нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
78'
Г О О О О О О Л - Joshua Sargent из команды Вердер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
78'
Харник Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
78'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
77'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Joshua Sargent
75'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
75'
Фортуна контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Г О О О О Л - Харник Мартин забивает!
71'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
71'
71'
Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
70'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
70'
Тактическая замена. Мёхвальд Кевин уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
69'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
69'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
69'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
68'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Рашица Милот получил желтую карточку от судьи
67'
Судья свистит. Рашица Милот атаковал сзади соперника. Это Циммерман Маттиас заработал своей команде штрафной
67'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
66'
66'
ШАНС! Мёхвальд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
Эггештайн Максимилиан нанес удар головой, но Рензинг Михаэль спокойно отбил мяч.
65'
64'
Циммерман Маттиас получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Циммерман Маттиас грубо играет против соперника. Пострадал Аугустинссон Людвиг
63'
63'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
63'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
62'
62'
62'
61'
61'
61'
Тактическая замена. Финк Оливер уходит с поля и его заменяет Моралес Альфредо
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
60'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
60'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
59'
59'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
59'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
58'
58'
58'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Фортуна начинает контратаку
58'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
56'
Мёхвальд Кевин пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
53'
53'
53'
Вердер имеет хороший шанс забить.
52'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Павленка Иржи
51'
Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Фридль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
50'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
50'
Судья сигнализирует, что Каминьски Марцин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
49'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
49'
Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
48'
48'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
47'
47'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Штёгер Кевин из команды Фортуна играет слишком грубо. Аугустинссон Людвиг оказался на газоне.
46'
46'
Тактическая замена. Усами Такаси уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
47'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
45'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Гебреселассие Теодор получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Лукебакио Доди получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Фортуна
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Лангкамп Себастьян играет рукой в штрафной! Лангкамп Себастьян вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Шанс! Каминьски Марцин из команды Фортуна пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
40'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
39'
39'
38'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
37'
37'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
36'
36'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
34'
34'
ШАНС! Усами Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бормут Робин
33'
32'
32'
32'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
30'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Циммер Жан
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
27'
27'
Шанс! Эггештайн Максимилиан из команды Вердер пробил головой, но мимо
26'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
25'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
24'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
23'
23'
23'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
22'
20'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Мёхвальд Кевин из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
20'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
19'
19'
19'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
18'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
18'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
17'
Лукебакио Доди из команды Фортуна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гебреселассие Теодор не пострадал и надо продолжать игру!
16'
16'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
16'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
15'
Фортуна контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
14'
Циммерман Маттиас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
14'
Усами Такаси мяч отрикошетил от ворот
13'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Финк Оливер
12'
11'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бормут Робин
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
9'
8'
8'
8'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
7'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
7'
6'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
6'
Штёгер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
3'
2'
Писарро Клаудио из команды Вердер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
1'
Бормут Робин получил желтую карточку от судьи
1'
Бормут Робин из команды Фортуна играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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