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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
3:1
Второй тайм: 84'
Фортуна
0'
1' Желтая карточка
Бормут Робин
1:0
20' Гол
Мёхвальд Кевин
1:1
43' Пенальти
Лукебакио Доди
44' Желтая карточка
Лукебакио Доди
44' Желтая карточка
Гебреселассие Теодор
51' Желтая карточка
Фридль Марко
64' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
67' Желтая карточка
Рашица Милот
2:1
71' Гол
Харник Мартин
3:1
78' Гол
Joshua Sargent
84'
Второй тайм
84'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
83'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бормут Робин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
80'
Joshua Sargent нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
80'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
Лукебакио Доди нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
Описание гола
78'
Г О О О О О О Л - Joshua Sargent из команды Вердер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
78'
Харник Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
78'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
77'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Joshua Sargent
75'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
75'
Фортуна контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Харник Мартин забивает!
71'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, мяч был парирован, но Рензинг Михаэль не удержал его в руках.
71'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Удар от ворот произведет Фортуна
Угловой
70'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
70'
Тактическая замена. Мёхвальд Кевин уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
69'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
69'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
69'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
68'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Рашица Милот получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Рашица Милот атаковал сзади соперника. Это Циммерман Маттиас заработал своей команде штрафной
67'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Фортуна
66'
ШАНС! Мёхвальд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
Эггештайн Максимилиан нанес удар головой, но Рензинг Михаэль спокойно отбил мяч.
65'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Циммерман Маттиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Циммерман Маттиас грубо играет против соперника. Пострадал Аугустинссон Людвиг
63'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
62'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
62'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Вердер контролирует мяч.
61'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Финк Оливер уходит с поля и его заменяет Моралес Альфредо
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
60'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
59'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
59'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
59'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
58'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Фортуна начинает контратаку
58'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Вердер контролирует мяч.
56'
Мёхвальд Кевин пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
55'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
53'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
53'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Павленка Иржи
Желтая карточка
51'
Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Фридль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Каминьски Марцин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
48'
Вердер контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Фортуна
48'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
47'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Штёгер Кевин из команды Фортуна играет слишком грубо. Аугустинссон Людвиг оказался на газоне.
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Усами Такаси уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
47'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Вердер контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Фортуна
47'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
45'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Желтая карточка
44'
Гебреселассие Теодор получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
44'
Лукебакио Доди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Фортуна
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Лангкамп Себастьян играет рукой в штрафной! Лангкамп Себастьян вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Шанс! Каминьски Марцин из команды Фортуна пробил головой, но мимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Угловой
40'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
39'
Вердер контролирует мяч.
39'
Вердер контролирует мяч.
38'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Фортуна
37'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
37'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Вердер контролирует мяч.
36'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
35'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Вердер контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Вердер
34'
ШАНС! Усами Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бормут Робин
33'
Вердер контролирует мяч.
32'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Фортуна
31'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
30'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Циммер Жан
28'
Вердер контролирует мяч.
28'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
27'
Удар от ворот произведет Фортуна
27'
Шанс! Эггештайн Максимилиан из команды Вердер пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
24'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
23'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
22'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Мёхвальд Кевин из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
20'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Офсайд
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
19'
Вердер контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Фортуна
19'
Рашица Милот из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
18'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
18'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
17'
Лукебакио Доди из команды Фортуна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гебреселассие Теодор не пострадал и надо продолжать игру!
16'
Вердер контролирует мяч.
16'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
16'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
15'
Фортуна контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Удар от ворот произведет Вердер
14'
Циммерман Маттиас не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
14'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
14'
Усами Такаси мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Финк Оливер
12'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бормут Робин
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Вердер контролирует мяч.
9'
Вердер контролирует мяч.
8'
Вердер контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вердер
8'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
7'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
7'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
6'
Штёгер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
6'
Вердер контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мёхвальд Кевин
4'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
3'
Удар от ворот произведет Фортуна
2'
Писарро Клаудио из команды Вердер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
1'
Бормут Робин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
1'
Бормут Робин из команды Фортуна играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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