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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 22000
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
4' Гол
Бельфодиль Исхак
1:1
28' Гол в свои ворота
Бисакшич Эрмин
2:1
32' Гол
Гинчек Даниэль
45' Желтая карточка
Гриллич Флориан
45' Желтая карточка
Бельфодиль Исхак
2:2
73' Гол
Крамарич Андрей
88' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
90'+4
Второй тайм
94'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
93'
ШАНС! Штеффен Ренато нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
92'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
92'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
92'
Хоффенхайм начинает контратаку
91'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
89'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
88'
Удуохаи Феликс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Удуохаи Феликс атаковал сзади соперника. Это Бельфодиль Исхак заработал своей команде штрафной
87'
Штеффен Ренато нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
87'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
86'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Нелсон Райс
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
Фол, нарушение
84'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Бисакшич Эрмин
83'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
83'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
83'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
83'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
82'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Вегхорст Ваут
81'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Кастельс Коэн из команды Вольфсбург сделал отличный сейв!
81'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
78'
Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
77'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
77'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
77'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Жоэлинтон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
75'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
75'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
74'
Хорошую попытку сделал Жоэлинтон. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
74'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
74'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
73'
Кадержабек Павел сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Крамарич Андрей
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
72'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
71'
Штрафной исполнил Крамарич Андрей, после его удара Кастельс Коэн сделал классный сейв. Угловой
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
70'
Герардт Янник наказан за толчок Крамарич Андрей
69'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
69'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
69'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
69'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
68'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
67'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
67'
Сцалай Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Мехмеди Адмир получил травму и заменен. Брекало Йосип выходит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
66'
ШАНС! Шульц Нико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Мехмеди Адмир получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
64'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
63'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
62'
Вольфсбург начинает контратаку
62'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
62'
Жоэлинтон мяч отрикошетил от ворот
61'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
60'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Матч возобновлен
59'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
Травма, повреждение
59'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
58'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
56'
Руссийон Жером не смог попасть в створ ударом издали
56'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Вольфсбург начинает контратаку
55'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
55'
Удуохаи Феликс наказан за толчок Цубер Стивен
54'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Вольфсбург начинает контратаку
54'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
53'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Бауманн Оливер держит все под контролем
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Жоэлинтон атаковал сзади соперника. Это Мехмеди Адмир заработал своей команде штрафной
51'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
50'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
48'
Хоффенхайм контролирует мяч.
47'
Хоффенхайм контролирует мяч.
47'
Хоффенхайм контролирует мяч.
47'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Фогт Кевин уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Хоффенхайм контролирует мяч.
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 22000 болельщиков
48'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Желтая карточка
47'
Бельфодиль Исхак совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Бельфодиль Исхак грубо играет против соперника. Пострадал Руссийон Жером
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
45'
Гриллич Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Арнольд Максимилиан, его свалил Гриллич Флориан.
44'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
44'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Гриллич Флориан выходит на поле.
43'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
42'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
40'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
39'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
39'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кнохе Робин из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
38'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
38'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Вольфсбург контролирует мяч.
37'
Хоффенхайм контролирует мяч.
36'
Гинчек Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
35'
Фогт Кевин наказан за толчок Арнольд Максимилиан
34'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
34'
Мехмеди Адмир не смог попасть в створ ударом издали
33'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
33'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Мехмеди Адмир сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГОЛ! - Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
32'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
31'
Демирбай Керем возвращается на поле.
30'
Вольфсбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Бисакшич Эрмин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Вольфсбург контролирует мяч.
28'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
24'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
24'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
24'
ШАНС! Жоэлинтон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Удуохаи Феликс ошибается в защите.
23'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кнохе Робин делает длинную передачу вперед
22'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
22'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Цубер Стивен задерживает мяч рукой
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
19'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
18'
Кадержабек Павел нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
17'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Герардт Янник из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
15'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
14'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Вольфсбург контролирует мяч.
13'
Вольфсбург контролирует мяч.
12'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
12'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Угловой
10'
Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
10'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
9'
Хорошую попытку сделал Арнольд Максимилиан. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
8'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
8'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Опасность предотвращена - Шульц Нико из команды Хоффенхайм вступил в отбор удачно
8'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
7'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
6'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
4'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
4'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Цубер Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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