Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 22000
2:2
Конец матча
0:1
4' ГолБельфодиль Исхак
1:1
28' Гол в свои воротаБисакшич Эрмин
2:1
32' ГолГинчек Даниэль
45' Желтая карточкаГриллич Флориан
45' Желтая карточкаБельфодиль Исхак
2:2
73' ГолКрамарич Андрей
88' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
Второй тайм
94'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
93'
ШАНС! Штеффен Ренато нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
92'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
92'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
92'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
92'
Хоффенхайм начинает контратаку
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
89'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
89'
88'
Удуохаи Феликс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Судья свистит. Удуохаи Феликс атаковал сзади соперника. Это Бельфодиль Исхак заработал своей команде штрафной
87'
Штеффен Ренато нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
87'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
87'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
86'
86'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Нелсон Райс
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
84'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Бисакшич Эрмин
83'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
83'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
83'
83'
82'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
82'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Вегхорст Ваут
81'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Кастельс Коэн из команды Вольфсбург сделал отличный сейв!
81'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
79'
79'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
78'
Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
77'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
77'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Жоэлинтон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
75'
75'
74'
Хорошую попытку сделал Жоэлинтон. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
74'
74'
73'
73'
Кадержабек Павел сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Крамарич Андрей
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
72'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
71'
Штрафной исполнил Крамарич Андрей, после его удара Кастельс Коэн сделал классный сейв. Угловой
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Герардт Янник наказан за толчок Крамарич Андрей
69'
69'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
69'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
69'
68'
68'
68'
67'
67'
Сцалай Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
Мехмеди Адмир получил травму и заменен. Брекало Йосип выходит на поле.
66'
66'
ШАНС! Шульц Нико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Мехмеди Адмир получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
63'
63'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
62'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
62'
Жоэлинтон мяч отрикошетил от ворот
61'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
61'
60'
60'
Матч возобновлен
59'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
59'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
58'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
56'
Руссийон Жером не смог попасть в створ ударом издали
56'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Удуохаи Феликс наказан за толчок Цубер Стивен
54'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
53'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Бауманн Оливер держит все под контролем
52'
Судья свистит. Жоэлинтон атаковал сзади соперника. Это Мехмеди Адмир заработал своей команде штрафной
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
50'
49'
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
48'
47'
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Фогт Кевин уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 22000 болельщиков
48'
47'
47'
Бельфодиль Исхак совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Безумный фол. Бельфодиль Исхак грубо играет против соперника. Пострадал Руссийон Жером
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Гриллич Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Арнольд Максимилиан, его свалил Гриллич Флориан.
44'
44'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
44'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Гриллич Флориан выходит на поле.
43'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
41'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
40'
40'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
40'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
39'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
38'
Судья сигнализирует, что Кнохе Робин из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
38'
38'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
37'
36'
Гинчек Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Фогт Кевин наказан за толчок Арнольд Максимилиан
34'
34'
Мехмеди Адмир не смог попасть в створ ударом издали
33'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
33'
32'
Мехмеди Адмир сделал результативную передачу.
32'
ГОЛ! - Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
32'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Демирбай Керем возвращается на поле.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
28'
Г О О О О Л - Бисакшич Эрмин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
24'
24'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
24'
24'
ШАНС! Жоэлинтон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Удуохаи Феликс ошибается в защите.
23'
23'
Кнохе Робин делает длинную передачу вперед
22'
22'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
22'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Цубер Стивен задерживает мяч рукой
21'
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
19'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
18'
Кадержабек Павел нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
17'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
17'
Герардт Янник из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
15'
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
14'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
12'
12'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
10'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Хорошую попытку сделал Арнольд Максимилиан. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
8'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
8'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
8'
Опасность предотвращена - Шульц Нико из команды Хоффенхайм вступил в отбор удачно
8'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
7'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
7'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
6'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
4'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
4'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Цубер Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
3'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: .Чемпионшип
84' 2 Норвич 1 Болтон 81' 2 Шеффилд Уэнсдей 2 Ротерхэм 84' 0 Уиган 1 Дерби 77' 2 Брентфорд 3 Суонси 85' 2 Миллуолл 2 Халл Сити 85' 0 Бирмингем 1 Бристоль Сити 85' 1 Мидлсбро 1 Блэкберн 83' 0 Ноттингем Форест 1 Престон Норт Энд 81' 2 Сток Сити 0 Ипсвич 83' 2 Лидс 1 КПР Позже 0 Рединг 0 Шеффилд Юнайтед
Англия: Вторая лига
Итог 2 Мэнсфилд 0 Ноттс Каунти 86' 1 Транмер 0 Кембридж Юнайтед 86' 1 Колчестер 0 Маклсфилд 84' 2 Милтон Кинс Донс 0 Карлайл 82' 1 Суиндон Таун 1 Ньюпорт 86' 1 Челтенем 1 Гримсби 81' 0 Крю Александра 2 Олдхэм Атлетик 79' 0 Стивенэйдж 1 Линкольн Сити 84' 1 Йовил Таун 0 Форест Грин 83' 2 Бёри 0 Эксетер Сити 83' 0 Кроули Таун 1 Нортгемптон 86' 2 Моркам 1 Порт Вейл
Англия: Национальная лига
Итог 1 Борэм Вуд 0 Лейтон Ориент 86' 2 Честерфилд 0 Сэлфорд Сити 83' 0 Эббсфлит 0 Барнет 83' 1 Хавант энд Уотерлувилл 1 Брейнтри 84' 2 Рексем 0 Истли 87' 1 Довер 1 Филд 83' 3 Харрогейт 1 Олдершот 85' 2 Саттон 2 Солихалл 85' 1 Барроу 0 Мэйдстоун 82' 1 Дагенем энд Редбридж 1 Галифакс 88' 2 Гейтсхед 0 Бромли 83' 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Хартлпул
Англия: Национальная лига. Север
87' 1 Альфретон 7 Спеннимур Таун 83' 2 Бостон Юнайтед 0 Йорк Сити 83' 2 Юнайтед оф Манчестер 0 Керзон 81' 1 Лемингтон 0 Чорли 85' 1 Блит Спартанс 0 Эштон Юнайтед 82' 1 Дарлингтон 2 Nuneaton Borough FC 85' 2 Киддерминстер 0 Брэкли 85' 2 Олтринэм 1 Телфорд 87' 2 Брэдфорд Парк 2 Саутпорт Отл 0 Гайзли 0 Херефорд 84' 1 Стокпорт 1 Честер
Англия: Национальная лига. Юг
85' 3 Торкуэй 1 Уэллинг 85' 1 Ханегрфорд Таун 1 Чиппенхэм Таун 86' 1 Дартфорд 1 Слауг 80' 1 Уэстон-сьюпер-Мэр 4 Уокинг 84' 3 Оксфорд Сити 0 Труро 86' 0 Глостер 0 Хэмптон энд Ричмонд 86' 1 Бат 1 Конкорд Рейнджерс 52' 0 Истборн 2 Биллерикей 82' 0 Сент-Олбанс 0 Уэлдстон 85' 1 Хемел Хемпстэд 0 Далвич Гамлет 85' 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Челмсфорд
Англия: Первая лига
84' 1 Уимблдон 1 Рочдейл 86' 2 Бёртон 0 Шрусбери Таун 82' 3 Плимут 3 Брэдфорд Сити 85' 0 Уолсолл 1 Ковентри Ост 1 Аккрингтон 1 Сандерленд 85' 0 Бристоль Роверс 4 Донкастер 81' 2 Питерборо Юнайтед 1 Оксфорд Юнайтед 84' 0 Сканторп 2 Джиллингем 88' 2 Блэкпул 1 Чарльтон 83' 2 Лутон Таун 0 Флитвуд Таун 85' 2 Портсмут 0 Саутенд 86' 1 Уиком 0 Барнсли
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Клаусура (Финал)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Матч за 3-е место)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A: Клаусура
Южная Корея: Кубок (Финал)
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