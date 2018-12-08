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Winline
Стадион:
Герта
1:0
Второй тайм: 75'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
40' Гол
Груйич Марко
66' Желтая карточка
Зельке Дейви
75'
Второй тайм
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Йович Лука
73'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Герта
72'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
72'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
71'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
71'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
71'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
70'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Удар от ворот произведет Герта
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
69'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Ибишевич Ведад задерживает мяч рукой
68'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
68'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
68'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хасебе Макото делает длинную передачу вперед
67'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Торунарига Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Зельке Дейви получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
66'
Зельке Дейви из команды Герта играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
66'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр.
64'
Торунарига Джордан из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Герта имеет хороший шанс забить.
64'
Герта контролирует мяч.
63'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Герта
62'
Шанс! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
62'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Герта
61'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
60'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Выглядело как неплохой момент. Леки Мэттью из команды Герта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Герта имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
58'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Ярстейн Руне пострадал.
57'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
57'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр пасует в штрафную, но Ярстейн Руне выходит и ловит мяч.
56'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
Зельке Дейви из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
54'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
54'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Зельке Дейви из штрафной площади.
53'
ШАНС! Зельке Дейви вышел один-на-один с голкипером...
53'
Груйич Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
53'
Йович Лука имел все шансы забить, но Ярстейн Руне сделал отличный сейв!
52'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
52'
Груйич Марко из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
50'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
Описание гола
50'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Зельке Дейви рано отмечает, но гол будет отменен!
50'
ШАНС! Зельке Дейви вышел один-на-один с голкипером...
50'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Герта
49'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
48'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Леки Мэттью из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
48'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хасебе Макото делает длинную передачу вперед
47'
Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
46'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Халлер Себастьен оказался на газоне.
Офсайд
46'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
47'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
47'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Угловой
46'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Йович Лука
45'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
45'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ибишевич Ведад мяча так и не получил
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
45'
Хасебе Макото наказан за толчок Зельке Дейви
44'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Герта имеет хороший шанс забить.
Офсайд
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
43'
Ибишевич Ведад из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
43'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
42'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
40'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Груйич Марко Герта забивает ударом головой
Угловой
40'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Де Гузман Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
39'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Хорошую попытку сделал Ребич Анте. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ребич Анте и Йович Лука из команды Айнтрахт Фр.
Фол, нарушение
37'
Йович Лука наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
37'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
37'
Сальседо Карлос наказан за толчок Леки Мэттью
36'
Хасебе Макото делает длинную передачу вперед
36'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
35'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Зельке Дейви из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
33'
Калу Саломон наказан за толчок Н'Дика Эван
32'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
31'
Зельке Дейви из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
31'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
31'
Н'Дика Эван ошибается в защите.
Офсайд
30'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Герта контролирует мяч.
29'
Хорошую попытку сделал Костич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Плохо сыграл Торунарига Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
29'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Халлер Себастьен заработал фол
Офсайд
27'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
27'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Груйич Марко нанес удар издали, а Трапп Кевин отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
26'
Сальседо Карлос наказан за толчок Калу Саломон
26'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
25'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Зельке Дейви
24'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Леки Мэттью из команды Герта пасует в штрафную, но Трапп Кевин выходит и ловит мяч.
22'
Герта начинает контратаку
21'
Удар от ворот произведет Герта
21'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Герта
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
ШАНС! Халлер Себастьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Де Гузман Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Леки Мэттью наказан за толчок Хасебе Макото
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр.
18'
Голкипер мог бы сыграть и получше
17'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Торунарига Джордан пострадал.
16'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
15'
Халлер Себастьен наказан за толчок Майер Арне
15'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
15'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
14'
Герта контролирует мяч.
14'
Леки Мэттью из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
13'
Герта контролирует мяч.
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
Фол, нарушение
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Майер Арне заработал фол
12'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
12'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Удар от ворот произведет Герта
11'
Ребич Анте нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Халлер Себастьен нанес удар в каркас ворот!
10'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
9'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Де Гузман Джонатан оказался на газоне.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
Фол, нарушение
8'
Леки Мэттью из команды Герта играет слишком грубо. Фернандеш Желсон оказался на газоне.
7'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
7'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
6'
Опасность предотвращена - Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр вступил в отбор удачно
6'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
6'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Леки Мэттью
4'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Леки Мэттью из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Зельке Дейви из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
2'
Шанс! Лустенбергер Фабиан из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
2'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
1'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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