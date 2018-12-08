Стадион: Олимпиаштадион
1:0
Второй тайм: 75'
1:0
40' ГолГруйич Марко
66' Желтая карточкаЗельке Дейви
Второй тайм
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
74'
74'
74'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
73'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Йович Лука
73'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
72'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
72'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
71'
71'
71'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
71'
70'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
69'
69'
Ибишевич Ведад задерживает мяч рукой
68'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
68'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
68'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
67'
67'
67'
Матч возобновлен
67'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Торунарига Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Зельке Дейви получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Зельке Дейви из команды Герта играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
66'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Миттельштедт Максимилиан
65'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр.
64'
Торунарига Джордан из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
63'
62'
62'
Шанс! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
62'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
62'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
62'
61'
61'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
61'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
60'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Выглядело как неплохой момент. Леки Мэттью из команды Герта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
58'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Ярстейн Руне пострадал.
57'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
57'
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр пасует в штрафную, но Ярстейн Руне выходит и ловит мяч.
56'
56'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
55'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
54'
54'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Зельке Дейви из штрафной площади.
53'
ШАНС! Зельке Дейви вышел один-на-один с голкипером...
53'
Груйич Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
53'
53'
Йович Лука имел все шансы забить, но Ярстейн Руне сделал отличный сейв!
52'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
52'
Груйич Марко из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
50'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Зельке Дейви рано отмечает, но гол будет отменен!
50'
ШАНС! Зельке Дейви вышел один-на-один с голкипером...
50'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
48'
48'
Леки Мэттью из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
48'
47'
47'
47'
Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Халлер Себастьен оказался на газоне.
46'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
47'
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
46'
Костич Филип пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Йович Лука
45'
45'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ибишевич Ведад мяча так и не получил
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Хасебе Макото наказан за толчок Зельке Дейви
44'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
43'
Ибишевич Ведад из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
43'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
41'
40'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Груйич Марко Герта забивает ударом головой
40'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Де Гузман Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
39'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Хорошую попытку сделал Ребич Анте. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ребич Анте и Йович Лука из команды Айнтрахт Фр.
37'
Йович Лука наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
37'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Сальседо Карлос наказан за толчок Леки Мэттью
36'
36'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
34'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Калу Саломон наказан за толчок Н'Дика Эван
32'
31'
Зельке Дейви из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
31'
Н'Дика Эван ошибается в защите.
30'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
30'
29'
Хорошую попытку сделал Костич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Плохо сыграл Торунарига Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
29'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Халлер Себастьен заработал фол
27'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
27'
26'
Груйич Марко нанес удар издали, а Трапп Кевин отбил его обратно в игру!
26'
Сальседо Карлос наказан за толчок Калу Саломон
26'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Зельке Дейви
24'
24'
24'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
23'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Халлер Себастьен
22'
Леки Мэттью из команды Герта пасует в штрафную, но Трапп Кевин выходит и ловит мяч.
22'
Герта начинает контратаку
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
ШАНС! Халлер Себастьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
20'
Де Гузман Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
18'
Леки Мэттью наказан за толчок Хасебе Макото
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр.
18'
Голкипер мог бы сыграть и получше
17'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Торунарига Джордан пострадал.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Халлер Себастьен наказан за толчок Майер Арне
15'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
15'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Леки Мэттью из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
12'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Майер Арне заработал фол
12'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
12'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
Ребич Анте нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
11'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Халлер Себастьен нанес удар в каркас ворот!
10'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
9'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Де Гузман Джонатан оказался на газоне.
9'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
8'
Леки Мэттью из команды Герта играет слишком грубо. Фернандеш Желсон оказался на газоне.
7'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
7'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
7'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
6'
Опасность предотвращена - Сальседо Карлос из команды Айнтрахт Фр вступил в отбор удачно
6'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Леки Мэттью
4'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Леки Мэттью из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
2'
2'
Шанс! Лустенбергер Фабиан из команды Герта пробил головой, но мимо
2'
1'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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