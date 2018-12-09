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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 48590
Боруссия М
3:0
Конец матча
Штуттгарт
0'
26' Желтая карточка
Аого Деннис
28' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
45' Желтая карточка
Стробл Тобиас
59' Желтая карточка
Закария Денис
62' Желтая карточка
Томми Эрик
1:0
69' Гол
Раффаэл де Араужо
2:0
77' Гол
Нойхаус Флориан
83' Вторая желтая карточка
Томми Эрик
3:0
84' Гол в свои ворота
Павар Бенджамин
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
91'
ШАНС! Ланг Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
91'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
89'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
88'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
88'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
88'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
87'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
87'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
87'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
87'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
86'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Азар Торган
Травма, повреждение
86'
Штуттгарт остается без одного игрока, потому что Павар Бенджамин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Павар Бенджамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Павар Бенджамин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
84'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
84'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
84'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Томми Эрик получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
Фол, нарушение
83'
Томми Эрик из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
82'
Leon Dajaku из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
81'
Штиндль Ларс наказан за толчок Гонсалес Николас
81'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Траоре Ибраима уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
77'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Нойхаус Флориан изменил счет на табло!
77'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
77'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
77'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает пас партнеру.
77'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Тактическая замена. Донис Анастасиос уходит с поля и его заменяет Leon Dajaku
75'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
74'
Боруссия М контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
73'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
72'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
71'
Штуттгарт начинает контратаку
71'
Боруссия М контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
69'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Раффаэл де Араужо Боруссия М забивает ударом головой
69'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
69'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Боруссия М контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
68'
Как он промахнулся? Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Нойхаус Флориан мяч отрикошетил от ворот
67'
Боруссия М контролирует мяч.
66'
Штуттгарт контролирует мяч.
66'
Боруссия М начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
65'
Шанс! Ланг Михаэль из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М подал угловой слева.
65'
Штиндль Ларс мяч отрикошетил от ворот
64'
Боруссия М контролирует мяч.
64'
Боруссия М контролирует мяч.
63'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
63'
Раффаэл де Араужо пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
62'
Томми Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вендт Оскар
61'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
61'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Нойхаус Флориан
Фол, нарушение
60'
Гонсалес Николас задерживает мяч рукой
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
59'
Закария Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
58'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
57'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Закария Денис из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Гентнер Кристиан заработал фол
Угловой
56'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
55'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
54'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М в офсайде
54'
Гентнер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
53'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
52'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Боруссия М контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
51'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Боруссия М контролирует мяч.
50'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
48'
Штуттгарт контролирует мяч.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Траоре Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Боруссия М контролирует мяч.
47'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Отличные скиллы показывает Траоре Ибраима, обводя своих соперников
47'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
46'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
46'
Тактическая замена. Бек Андреас уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
47'
Боруссия М контролирует мяч.
Офсайд
47'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
Фол, нарушение
47'
Штиндль Ларс задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
46'
Павар Бенджамин наказан за толчок Закария Денис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
46'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Стробл Тобиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
43'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
42'
Цилер Рон-Роберт отбил мяч на угловой после удара Стробл Тобиас из штрафной площади.
Угловой
42'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
Травма, повреждение
41'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Кастро Гонсало задерживает мяч рукой
41'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
40'
Шанс! Донис Анастасиос из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
40'
Траоре Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Штуттгарт начинает контратаку
39'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М подал угловой слева.
39'
Гентнер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
38'
Боруссия М контролирует мяч.
37'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
37'
Траоре Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
37'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Янчке Тони делает скидку к воротам
Угловой
36'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
36'
Ланг Михаэль мяч отрикошетил от ворот
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Плеа Алассан, и мяч снова в игре
36'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Удар от ворот произведет Боруссия М
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
35'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Закария Денис
34'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
34'
Боруссия М контролирует мяч.
33'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Боруссия М контролирует мяч.
32'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Боруссия М контролирует мяч.
31'
Боруссия М контролирует мяч.
31'
Как он промахнулся? Донис Анастасиос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
Угловой
30'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Гомес Марио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Боруссия М контролирует мяч.
29'
Боруссия М контролирует мяч.
29'
Кастро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Траоре Ибраима
Офсайд
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
27'
Тактическая замена. Аого Деннис уходит с поля и его заменяет Кастро Гонсало
Офсайд
27'
Закария Денис из команды Боруссия М в офсайде
27'
Ланг Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Павар Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
26'
Матч возобновлен
Желтая карточка
26'
Аого Деннис получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Матч остановлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Азар Торган, и мяч снова в игре
25'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
24'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
24'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
24'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Боруссия М контролирует мяч.
Травма, повреждение
22'
Янчке Тони возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Янчке Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Янчке Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Стробл Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
Штуттгарт контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Удар от ворот произведет Боруссия М
19'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Закария Денис оказался на газоне.
18'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Азар Торган из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
17'
Боруссия М контролирует мяч.
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена из-за технических проблем.
16'
Боруссия М контролирует мяч.
15'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Боруссия М начинает контратаку
Офсайд
15'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Плеа Алассан, и мяч снова в игре
14'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
14'
Боруссия М контролирует мяч.
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
Боруссия М контролирует мяч.
11'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Боруссия М контролирует мяч.
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Траоре Ибраима
8'
Боруссия М контролирует мяч.
7'
Хорошую попытку сделал Траоре Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Боруссия М начинает контратаку
7'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Павар Бенджамин из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
6'
Боруссия М контролирует мяч.
5'
Боруссия М контролирует мяч.
Офсайд
5'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
5'
Штуттгарт контролирует мяч.
5'
Боруссия М начинает контратаку
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Удар от ворот произведет Боруссия М
4'
Гонсалес Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
4'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Траоре Ибраима из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
3'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Боруссия М начинает контратаку
2'
Хорошую попытку сделал Донис Анастасиос. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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