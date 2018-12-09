Стадион: Боруссия Парк Зрители: 48590
3:0
Конец матча
26' Желтая карточкаАого Деннис
28' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
45' Желтая карточкаСтробл Тобиас
59' Желтая карточкаЗакария Денис
62' Желтая карточкаТомми Эрик
1:0
69' ГолРаффаэл де Араужо
2:0
77' ГолНойхаус Флориан
83' Вторая желтая карточкаТомми Эрик
3:0
84' Гол в свои воротаПавар Бенджамин
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
91'
ШАНС! Ланг Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
91'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
89'
89'
89'
88'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
88'
88'
87'
87'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
87'
87'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
86'
86'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Азар Торган
86'
Штуттгарт остается без одного игрока, потому что Павар Бенджамин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Павар Бенджамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Г О О О О Л - Павар Бенджамин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
84'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
84'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
84'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Томми Эрик получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
83'
Томми Эрик из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
82'
Leon Dajaku из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
81'
Штиндль Ларс наказан за толчок Гонсалес Николас
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
79'
78'
Тактическая замена. Траоре Ибраима уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
77'
Азар Торган сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Нойхаус Флориан изменил счет на табло!
77'
77'
77'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает пас партнеру.
77'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Тактическая замена. Донис Анастасиос уходит с поля и его заменяет Leon Dajaku
75'
75'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
74'
73'
73'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Судья сигнализирует, что Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
72'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Штуттгарт начинает контратаку
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
69'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
69'
ГОООООЛ - Раффаэл де Араужо Боруссия М забивает ударом головой
69'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
69'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
68'
68'
Как он промахнулся? Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Нойхаус Флориан мяч отрикошетил от ворот
67'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
65'
Шанс! Ланг Михаэль из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
65'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М подал угловой слева.
65'
Штиндль Ларс мяч отрикошетил от ворот
64'
64'
63'
63'
63'
Раффаэл де Араужо пробил со штрафного прямо в стенку
62'
Томми Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
62'
Судья сигнализирует, что Томми Эрик из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вендт Оскар
61'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
61'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Нойхаус Флориан
60'
Гонсалес Николас задерживает мяч рукой
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
59'
Закария Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
59'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
58'
58'
58'
57'
56'
Закария Денис из команды Боруссия М толкнул локтем оппонента. Это Гентнер Кристиан заработал фол
56'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
55'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
54'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М в офсайде
54'
Гентнер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
53'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
52'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
52'
52'
51'
51'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
50'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Траоре Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Отличные скиллы показывает Траоре Ибраима, обводя своих соперников
47'
46'
46'
Тактическая замена. Бек Андреас уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
47'
47'
47'
Штиндль Ларс задерживает мяч рукой
46'
Павар Бенджамин наказан за толчок Закария Денис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
46'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Стробл Тобиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
43'
43'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
43'
42'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
42'
Цилер Рон-Роберт отбил мяч на угловой после удара Стробл Тобиас из штрафной площади.
42'
41'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Кастро Гонсало задерживает мяч рукой
41'
40'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
40'
Шанс! Донис Анастасиос из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
40'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
40'
Траоре Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Штуттгарт начинает контратаку
39'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М подал угловой слева.
39'
Гентнер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
38'
37'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
37'
Траоре Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
37'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Янчке Тони делает скидку к воротам
36'
36'
Ланг Михаэль мяч отрикошетил от ворот
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Плеа Алассан, и мяч снова в игре
36'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
35'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Закария Денис
34'
34'
34'
33'
33'
32'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
31'
31'
Как он промахнулся? Донис Анастасиос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
30'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Гомес Марио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
29'
Кастро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Траоре Ибраима
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
27'
Тактическая замена. Аого Деннис уходит с поля и его заменяет Кастро Гонсало
27'
Закария Денис из команды Боруссия М в офсайде
27'
Ланг Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Павар Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
Матч возобновлен
26'
Аого Деннис получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Матч остановлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Азар Торган, и мяч снова в игре
25'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
24'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
24'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Янчке Тони возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Янчке Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Янчке Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Стробл Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
19'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
18'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Закария Денис оказался на газоне.
18'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Азар Торган из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена из-за технических проблем.
16'
15'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Плеа Алассан, и мяч снова в игре
14'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
14'
13'
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Траоре Ибраима
8'
7'
Хорошую попытку сделал Траоре Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Павар Бенджамин из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
6'
5'
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
4'
Гонсалес Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
4'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
4'
Судья сигнализирует, что Траоре Ибраима из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
3'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
Хорошую попытку сделал Донис Анастасиос. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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