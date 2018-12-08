Стадион: Шварцвальд Зрители: 23800
3:0
Конец матча
1:0
12' ГолПетерсен Нильс
33' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
45' Желтая карточкаЮпамекано Део
2:0
45' ПенальтиВальдшмидт Лука
3:0
52' ГолФранц Майк
75' Желтая карточкаВальдшмидт Лука
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
93'
Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Демме Диего наказан за толчок Хёлер Лукас
91'
91'
Тактическая замена. Гондорф Жером уходит с поля и его заменяет Раве Йорик
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 23800 болельщиков
90'
Удар от ворот произведет Лейпциг
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
89'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Демме Диего
89'
Юпамекано Део наказан за толчок Гульде Мануэль
89'
88'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Вернер Тимо из штрафной площади.
88'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
87'
87'
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Сараччи Марсело наказан за толчок Гондорф Жером
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Кох Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Сараччи Марсело
84'
Гондорф Жером из команды Фрайбург в офсайде
83'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг играет слишком грубо. Кох Робин оказался на газоне.
82'
82'
Забитцер Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
После штрафного удара,который нанес Хальстенберг Марсель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
81'
Судья свистит. Хайнц Доминик атаковал сзади соперника. Это Огюстен Жан-Кевин заработал своей команде штрафной
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
79'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хальстенберг Марсель наказан за толчок Кюблер Лукас
78'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Забитцер Марсель бьет со штрафного в створ, но Шволов Александер держит все под контролем
76'
Гондорф Жером наказан за толчок Поульсен Юссуф
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Вальдшмидт Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
75'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Демме Диего оказался на газоне.
73'
Тактическая замена. Кунья Матеус уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
73'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
73'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Терраццино Марко
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Франц Майк из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
71'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
71'
Кох Робин наказан за толчок Демме Диего
71'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Юпамекано Део из команды Лейпциг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
69'
69'
69'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Кунья Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
68'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
68'
Опасность! Забитцер Марсель из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Лаймер Конрад наказан за толчок Вальдшмидт Лука
67'
67'
Какой промах! Юпамекано Део имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
67'
66'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
66'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Вальдшмидт Лука нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
66'
65'
Кунья Матеус наказан за толчок Кюблер Лукас
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
64'
63'
63'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает неудачный навес.
63'
Удар от ворот произведет Лейпциг
63'
Франц Майк имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
62'
Франц Майк из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
62'
Фрайбург начинает контратаку
62'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
62'
Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф, обводя своих соперников
61'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
61'
61'
Юпамекано Део не смог попасть в створ ударом издали
61'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
60'
Кох Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Лейпциг
60'
Как он промахнулся? Петерсен Нильс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Гондорф Жером из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Фрайбург начинает контратаку
59'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Опасность! Кунья Матеус из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает неудачный навес.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Франц Майк пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
54'
54'
54'
Кампль Кевин делает длинную передачу вперед
53'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Кюблер Лукас сделал результативную передачу.
52'
ГОООООЛ - Франц Майк Фрайбург забивает ударом головой
52'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный кросс...
52'
51'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
51'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
50'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Гондорф Жером пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
48'
48'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
48'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
47'
Лейпциг контролирует мяч.
46'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург забивает с точки!
46'
Матч возобновлен
46'
Юпамекано Део получил желтую карточку от судьи
46'
ПЕНАЛЬТИ - Юпамекано Део из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Франц Майк.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
43'
43'
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
42'
41'
41'
Кунья Матеус из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
Кунья Матеус из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
40'
Демме Диего из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
39'
39'
38'
38'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лейпциг начинает контратаку
38'
38'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
37'
37'
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
35'
35'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
35'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Клостерманн Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Судья свистит. Клостерманн Лукас атаковал сзади соперника. Это Франц Майк заработал своей команде штрафной
33'
33'
Удар от ворот произведет Лейпциг
32'
Гондорф Жером навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Хороший удар издали нанес Вальдшмидт Лука, но отличный сейв сделал Гулач Петер. Угловой.
32'
31'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
31'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Франц Майк из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
29'
29'
Демме Диего из команды Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
28'
28'
27'
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
25'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
25'
25'
Кох Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
24'
Гондорф Жером задерживает мяч рукой
24'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Юпамекано Део нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Гондорф Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кунья Матеус из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
23'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
22'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
20'
Демме Диего из команды Лейпциг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
19'
Лейпциг контролирует мяч.
19'
Шволов Александер не дал случится голу! Вернер Тимо должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
19'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Безумный фол. Конате Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Франц Майк
16'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург в офсайде
16'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Конате Ибраима наказан за толчок Петерсен Нильс
15'
Кунья Матеус пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
15'
14'
Плохо сыграл Гюнтер Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Юпамекано Део
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
ГОЛ! Легко закончил атаку Петерсен Нильс из команды Фрайбург, забив в пустые ворота!
12'
Гулач Петер не дал случится голу! Гюнтер Кристиан должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
12'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Конате Ибраима возвращается на поле.
11'
10'
Матч возобновлен
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Конате Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Конате Ибраима заработал фол
9'
9'
8'
8'
Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
7'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург в офсайде
7'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
6'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
5'
5'
Кунья Матеус из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
4'
4'
4'
4'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Гондорф Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
3'
2'
2'
2'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фрайбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: .Чемпионшип
80' 2 Норвич 1 Болтон 77' 2 Шеффилд Уэнсдей 2 Ротерхэм 80' 0 Уиган 1 Дерби 73' 2 Брентфорд 3 Суонси 81' 2 Миллуолл 2 Халл Сити 81' 0 Бирмингем 1 Бристоль Сити 81' 1 Мидлсбро 1 Блэкберн 79' 0 Ноттингем Форест 1 Престон Норт Энд 77' 2 Сток Сити 0 Ипсвич 79' 2 Лидс 1 КПР Позже 0 Рединг 0 Шеффилд Юнайтед
Англия: Вторая лига
Итог 2 Мэнсфилд 0 Ноттс Каунти 82' 1 Транмер 0 Кембридж Юнайтед 82' 1 Колчестер 0 Маклсфилд 80' 2 Милтон Кинс Донс 0 Карлайл 78' 1 Суиндон Таун 1 Ньюпорт 82' 1 Челтенем 1 Гримсби 77' 0 Крю Александра 2 Олдхэм Атлетик 75' 0 Стивенэйдж 1 Линкольн Сити 80' 1 Йовил Таун 0 Форест Грин 79' 2 Бёри 0 Эксетер Сити 79' 0 Кроули Таун 1 Нортгемптон 82' 2 Моркам 0 Порт Вейл
Англия: Национальная лига
Итог 1 Борэм Вуд 0 Лейтон Ориент 82' 2 Честерфилд 0 Сэлфорд Сити 79' 0 Эббсфлит 0 Барнет 79' 1 Хавант энд Уотерлувилл 1 Брейнтри 80' 2 Рексем 0 Истли 83' 0 Довер 1 Филд 79' 3 Харрогейт 1 Олдершот 81' 2 Саттон 2 Солихалл 81' 1 Барроу 0 Мэйдстоун 78' 1 Дагенем энд Редбридж 0 Галифакс 84' 2 Гейтсхед 0 Бромли 79' 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Хартлпул
Англия: Национальная лига. Север
83' 1 Альфретон 6 Спеннимур Таун 79' 2 Бостон Юнайтед 0 Йорк Сити 79' 2 Юнайтед оф Манчестер 0 Керзон 77' 1 Лемингтон 0 Чорли 81' 1 Блит Спартанс 0 Эштон Юнайтед 78' 1 Дарлингтон 2 Nuneaton Borough FC 81' 2 Киддерминстер 0 Брэкли 81' 2 Олтринэм 1 Телфорд 83' 2 Брэдфорд Парк 2 Саутпорт Отл 0 Гайзли 0 Херефорд 80' 1 Стокпорт 1 Честер
Англия: Национальная лига. Юг
81' 3 Торкуэй 1 Уэллинг 81' 1 Ханегрфорд Таун 1 Чиппенхэм Таун 82' 1 Дартфорд 1 Слауг 76' 1 Уэстон-сьюпер-Мэр 4 Уокинг 80' 3 Оксфорд Сити 0 Труро 82' 0 Глостер 0 Хэмптон энд Ричмонд 82' 1 Бат 0 Конкорд Рейнджерс 48' 0 Истборн 1 Биллерикей 78' 0 Сент-Олбанс 0 Уэлдстон 81' 1 Хемел Хемпстэд 0 Далвич Гамлет 81' 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Челмсфорд
Англия: Первая лига
80' 1 Уимблдон 1 Рочдейл 82' 2 Бёртон 0 Шрусбери Таун 78' 3 Плимут 3 Брэдфорд Сити 81' 0 Уолсолл 1 Ковентри Ост 1 Аккрингтон 1 Сандерленд 81' 0 Бристоль Роверс 4 Донкастер 77' 2 Питерборо Юнайтед 1 Оксфорд Юнайтед 80' 0 Сканторп 2 Джиллингем 84' 1 Блэкпул 1 Чарльтон 79' 1 Лутон Таун 0 Флитвуд Таун 81' 2 Портсмут 0 Саутенд 82' 1 Уиком 0 Барнсли
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Клаусура (Финал)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Матч за 3-е место)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Финал)
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A: Клаусура
Южная Корея: Кубок (Финал)
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