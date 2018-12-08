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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 23800
Фрайбург
3:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
12' Гол
Петерсен Нильс
33' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
45' Желтая карточка
Юпамекано Део
2:0
45' Пенальти
Вальдшмидт Лука
3:0
52' Гол
Франц Майк
75' Желтая карточка
Вальдшмидт Лука
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
93'
Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
Фол, нарушение
92'
Демме Диего наказан за толчок Хёлер Лукас
91'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Гондорф Жером уходит с поля и его заменяет Раве Йорик
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 23800 болельщиков
90'
Удар от ворот произведет Лейпциг
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Демме Диего
Фол, нарушение
89'
Юпамекано Део наказан за толчок Гульде Мануэль
Угловой
89'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
88'
Шволов Александер отбил мяч на угловой после удара Вернер Тимо из штрафной площади.
88'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
87'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
86'
Сараччи Марсело наказан за толчок Гондорф Жером
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
Угловой
85'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
85'
Кох Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Сараччи Марсело
Офсайд
84'
Гондорф Жером из команды Фрайбург в офсайде
83'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг играет слишком грубо. Кох Робин оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Фрайбург
82'
Забитцер Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
После штрафного удара,который нанес Хальстенберг Марсель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Хайнц Доминик атаковал сзади соперника. Это Огюстен Жан-Кевин заработал своей команде штрафной
81'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Забитцер Марсель бьет со штрафного в створ, но Шволов Александер держит все под контролем
Фол, нарушение
76'
Гондорф Жером наказан за толчок Поульсен Юссуф
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
75'
Вальдшмидт Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
75'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет слишком грубо. Демме Диего оказался на газоне.
73'
Тактическая замена. Кунья Матеус уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
73'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
73'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Терраццино Марко
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Франц Майк из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
71'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
71'
Кох Робин наказан за толчок Демме Диего
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Юпамекано Део из команды Лейпциг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
69'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
69'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Кунья Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
68'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
68'
Опасность! Забитцер Марсель из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
68'
Лаймер Конрад наказан за толчок Вальдшмидт Лука
67'
Удар от ворот произведет Фрайбург
67'
Какой промах! Юпамекано Део имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
67'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
66'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
66'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Вальдшмидт Лука нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
66'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
65'
Кунья Матеус наказан за толчок Кюблер Лукас
65'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
64'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
63'
Удар от ворот произведет Фрайбург
63'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает неудачный навес.
63'
Удар от ворот произведет Лейпциг
63'
Франц Майк имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
62'
Франц Майк из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
62'
Фрайбург начинает контратаку
62'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
62'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
62'
Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф, обводя своих соперников
61'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
61'
Удар от ворот произведет Фрайбург
61'
Юпамекано Део не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
60'
Кох Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Лейпциг
60'
Как он промахнулся? Петерсен Нильс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Гондорф Жером из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Фрайбург начинает контратаку
59'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
59'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Опасность! Кунья Матеус из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Фрайбург
55'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает неудачный навес.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Франц Майк пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
54'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
54'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
54'
Кампль Кевин делает длинную передачу вперед
53'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Кюблер Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОООООЛ - Франц Майк Фрайбург забивает ударом головой
52'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает отличный кросс...
52'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
51'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
Офсайд
50'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Удар от ворот произведет Фрайбург
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Гондорф Жером пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
48'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
48'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
47'
Лейпциг контролирует мяч.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург забивает с точки!
46'
Матч возобновлен
Желтая карточка
46'
Юпамекано Део получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Юпамекано Део из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Франц Майк.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
43'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Кунья Матеус из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
Кунья Матеус из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Фрайбург
40'
Демме Диего из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
39'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
39'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
38'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лейпциг начинает контратаку
38'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
38'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
37'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
35'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
35'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
33'
Клостерманн Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Клостерманн Лукас атаковал сзади соперника. Это Франц Майк заработал своей команде штрафной
33'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Лейпциг
Угловой
32'
Гондорф Жером навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Хороший удар издали нанес Вальдшмидт Лука, но отличный сейв сделал Гулач Петер. Угловой.
32'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
31'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Франц Майк из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
29'
Фрайбург контролирует мяч.
29'
Демме Диего из команды Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Фрайбург контролирует мяч.
27'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
25'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Угловой
25'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
25'
Кох Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Гондорф Жером задерживает мяч рукой
24'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Юпамекано Део нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
23'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
23'
Гондорф Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кунья Матеус из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
22'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
Демме Диего из команды Лейпциг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
19'
Лейпциг контролирует мяч.
19'
Шволов Александер не дал случится голу! Вернер Тимо должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
19'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
18'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Конате Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Франц Майк
Офсайд
16'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург в офсайде
16'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
15'
Конате Ибраима наказан за толчок Петерсен Нильс
15'
Кунья Матеус пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
15'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
14'
Плохо сыграл Гюнтер Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Юпамекано Део
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
12'
ГОЛ! Легко закончил атаку Петерсен Нильс из команды Фрайбург, забив в пустые ворота!
12'
Гулач Петер не дал случится голу! Гюнтер Кристиан должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
12'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
11'
Конате Ибраима возвращается на поле.
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Конате Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Конате Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Конате Ибраима заработал фол
9'
Удар от ворот произведет Фрайбург
9'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
8'
Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Офсайд
7'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург в офсайде
7'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
6'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
6'
Фрайбург контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
5'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кунья Матеус из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
4'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
4'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Гондорф Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
3'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
3'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
2'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
2'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
Фрайбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фрайбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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