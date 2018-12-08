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Winline
Стадион:
Вест Хэм
3:2
Второй тайм: 84'
Кристал Пэлас
0'
0:1
6' Гол
Макартур Джеймс
38' Желтая карточка
Диоп Исса
1:1
48' Гол
Снодграсс Роберт
2:1
62' Гол
Эрнандес Хавьер
3:1
65' Гол
Андерсон Фелипе
3:2
76' Гол
Шлупп Джеффри
84'
Второй тайм
84'
Шанс! Райс Деклан из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
84'
Диангана Грэди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
84'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
83'
Опасность! Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
83'
Томкинс Джеймс делает скидку к воротам
83'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
82'
Вест Хэм контролирует мяч.
81'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
79'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
78'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кэрролл Эндрю
76'
Мейер Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГОООООЛ - Шлупп Джеффри Кристал Пэлас забивает ударом головой
75'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
75'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
75'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Диангана Грэди
74'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
73'
Опасность! Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
71'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
69'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
68'
Вест Хэм контролирует мяч.
66'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
65'
Эрнандес Хавьер сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Эрнандес Хавьер забивает!
62'
После штрафного удара,который нанес Андерсон Фелипе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
62'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Кэрролл Эндрю пострадал.
61'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
60'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Райс Деклан из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Уан-Биссака Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Заха Уилфрид, и мяч снова в игре
59'
Макартур Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
59'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Бальбуэна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
55'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
55'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Шлупп Джеффри выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Сабалета Пабло нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
53'
Опасность! Райс Деклан из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Вест Хэм контролирует мяч.
52'
Уан-Биссака Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
51'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
51'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
50'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
48'
ГОООООЛ - Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм забивает из-за штрафной площади
47'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
47'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
47'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Кэрролл Эндрю
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
48'
Какой удар! Со штрафного Миливоевич Лука сотряс перекладину!
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
44'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
44'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле.
44'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
44'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
41'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
39'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
39'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Диоп Исса из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Угловой
38'
Снодграсс Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
37'
Уан-Биссака Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
34'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
34'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
33'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
33'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
33'
Опасность! Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
32'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Куйяте Шейку задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
29'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
29'
Опасность! Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Отличные скиллы показывает Таунсенд Андрос, обводя своих соперников
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Лукас Перес из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Макартур Джеймс заработал фол
Угловой
25'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
25'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
24'
Судья сигнализирует, что Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
24'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
Угловой
23'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
23'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
23'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
Фол, нарушение
22'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
22'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
21'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
21'
Лукас Перес из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Офсайд
20'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
19'
Лукас Перес из команды Вест Хэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
19'
Вест Хэм контролирует мяч.
18'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Вест Хэм контролирует мяч.
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
16'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность! Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Отличные скиллы показывает Снодграсс Роберт, обводя своих соперников
15'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
15'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм играет в стеночку с партнером по команде. Снодграсс Роберт это был.
Фол, нарушение
13'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
13'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
11'
Вест Хэм контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
10'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
8'
Вест Хэм контролирует мяч.
6'
Томкинс Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс изменил счет на табло!
5'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрнандес Хавьер, и мяч снова в игре
4'
Лукас Перес из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
4'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
3'
Лукас Перес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
3'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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