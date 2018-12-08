Стадион: Лондон
3:2
Второй тайм: 84'
0:1
6' ГолМакартур Джеймс
38' Желтая карточкаДиоп Исса
1:1
48' ГолСнодграсс Роберт
2:1
62' ГолЭрнандес Хавьер
3:1
65' ГолАндерсон Фелипе
3:2
76' ГолШлупп Джеффри
Второй тайм
84'
Шанс! Райс Деклан из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
84'
84'
Диангана Грэди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
84'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
83'
Опасность! Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
83'
Томкинс Джеймс делает скидку к воротам
83'
82'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
82'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
79'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
79'
78'
78'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
77'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кэрролл Эндрю
76'
Мейер Максимилиан сделал результативную передачу.
76'
ГОООООЛ - Шлупп Джеффри Кристал Пэлас забивает ударом головой
75'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
75'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
75'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
Тактическая замена. Эрнандес Хавьер уходит с поля и его заменяет Диангана Грэди
74'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
73'
73'
Опасность! Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
71'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
70'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
69'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
68'
66'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
65'
Эрнандес Хавьер сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
62'
Г О О О О Л - Эрнандес Хавьер забивает!
62'
После штрафного удара,который нанес Андерсон Фелипе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Кэрролл Эндрю пострадал.
61'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Райс Деклан из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Уан-Биссака Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Заха Уилфрид, и мяч снова в игре
59'
Макартур Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
59'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Бальбуэна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
55'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Шлупп Джеффри выходит на поле.
54'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Сабалета Пабло нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
53'
Опасность! Райс Деклан из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
52'
Уан-Биссака Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
51'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
51'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
50'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
ГОООООЛ - Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм забивает из-за штрафной площади
47'
47'
47'
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Кэрролл Эндрю
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
48'
Какой удар! Со штрафного Миливоевич Лука сотряс перекладину!
46'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
44'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле.
44'
44'
44'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
41'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
39'
39'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
38'
Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
38'
Диоп Исса из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Таунсенд Андрос пострадал.
38'
38'
Снодграсс Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
37'
Уан-Биссака Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
34'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Опасность! Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
32'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Куйяте Шейку задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
30'
30'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
29'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
29'
Опасность! Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
29'
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Отличные скиллы показывает Таунсенд Андрос, обводя своих соперников
28'
26'
Лукас Перес из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Макартур Джеймс заработал фол
25'
25'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Судья сигнализирует, что Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
24'
24'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
23'
23'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
23'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
22'
Отличные скиллы показывает Лукас Перес, обводя своих соперников
22'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
22'
21'
21'
Лукас Перес из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
20'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
19'
Лукас Перес из команды Вест Хэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
19'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
19'
18'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
17'
17'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Судья сигнализирует, что Ноубл Марк из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
16'
Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Опасность! Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Отличные скиллы показывает Снодграсс Роберт, обводя своих соперников
15'
15'
15'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм играет в стеночку с партнером по команде. Снодграсс Роберт это был.
13'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Сахо Мамаду пострадал.
13'
12'
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
10'
8'
6'
Томкинс Джеймс сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс изменил счет на табло!
5'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
5'
4'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрнандес Хавьер, и мяч снова в игре
4'
Лукас Перес из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
4'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Матч возобновлен
3'
Лукас Перес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
3'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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