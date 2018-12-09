Стадион: Корнаредо
0:1
14' ГолAndre Luis II
35' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
35' Желтая карточкаКарлиньос Жуниор
42' Желтая карточкаChristian Zock
1:1
43' ГолЧовило Мирослав
45' Желтая карточкаБоттани Маттиа
2:1
49' Гол в свои воротаБамер Жан
69' Желтая карточкаPhilippe
2:2
73' ГолАдриан Оливейра
78' Желтая карточкаТома Бастьен
90' Желтая карточкаМихайлович Драган
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Михайлович Драган получил желтую карточку от судьи
84'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Мацек Роман выходит на его замену.
78'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
78'
Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
69'
Philippe получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Бамер Жан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Сьон делает замену. Christian Zock уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
46'
Лугано делает замену. Да Коста Давид уходит с поля, а Noam Baumann выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Човило Мирослав бьет в цель!
42'
Christian Zock получил желтую карточку от судьи
35'
Карлиньос Жуниор получил желтую карточку от судьи
35'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Andre Luis бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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