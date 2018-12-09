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Стадион:
Лугано
2:2
Конец матча
Сьон
0'
0:1
14' Гол
Andre Luis II
35' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
35' Желтая карточка
Карлиньос Жуниор
42' Желтая карточка
Christian Zock
1:1
43' Гол
Човило Мирослав
45' Желтая карточка
Боттани Маттиа
2:1
49' Гол в свои ворота
Бамер Жан
69' Желтая карточка
Philippe
2:2
73' Гол
Адриан Оливейра
78' Желтая карточка
Тома Бастьен
90' Желтая карточка
Михайлович Драган
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Михайлович Драган получил желтую карточку от судьи
84'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Мацек Роман выходит на его замену.
78'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Тома Бастьен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Philippe получил желтую карточку от судьи
59'
Сьон делает замену. Бамер Жан уходит с поля, а Philippe выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Бамер Жан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Сьон делает замену. Christian Zock уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
46'
Лугано делает замену. Да Коста Давид уходит с поля, а Noam Baumann выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Човило Мирослав бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Christian Zock получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Карлиньос Жуниор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Andre Luis бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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