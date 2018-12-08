Стадион: Терф Мур
1:0
40' ГолТарковски Джеймс
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Второй тайм
86'
85'
85'
Бёрнли делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
84'
84'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Шанс! Локадия Юрген из команды Брайтон пробил головой, но мимо
83'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
83'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
83'
Бёрнли начинает контратаку
82'
82'
82'
81'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает неудачный навес.
81'
Мюррей Гленн наказан за толчок Бардсли Филипп
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Сильный дождь сегодня.
79'
79'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Стивенс Дейл
78'
78'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Локадия Юрген наказан за толчок Бардсли Филипп
74'
74'
Данк Льюис из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
73'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
73'
73'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
73'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
72'
72'
Матч возобновлен
72'
Гудмундссон Йоханн получил травму и заменен. Леннон Аарон выходит на поле.
71'
Гудмундссон Йоханн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Мюррей Гленн наказан за толчок Тарковски Джеймс
69'
Брэйди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
Барнс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
67'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Локадия Юрген оказался на газоне.
65'
64'
64'
63'
Тактическая замена. Андоне Флорин уходит с поля и его заменяет Мюррей Гленн
63'
Брайтон делает замену. Кноккарт Антони уходит с поля, а Локадия Юрген выходит на его замену.
63'
62'
62'
Тарковски Джеймс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
62'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
61'
Вуд Крис мяч отрикошетил от ворот
61'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Марч Соломон наказан за толчок Бардсли Филипп
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
59'
59'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
58'
58'
58'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
58'
57'
57'
56'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
55'
Брэйди Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Гросс Паскаль из команды Брайтон играет слишком грубо. Брэйди Роберт оказался на газоне.
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
51'
Гросс Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Отличные скиллы показывает Гросс Паскаль, обводя своих соперников
51'
51'
50'
ШАНС! Балогун Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Бруно Сальтор из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
47'
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
47'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
46'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
43'
43'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
42'
42'
42'
42'
40'
Корк Джек сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Тарковски Джеймс изменил счет на табло!
40'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Корк Джек пробивает по воротам...
40'
40'
Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Бернардо Фернандес наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
39'
38'
37'
37'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
37'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
36'
36'
35'
Брэйди Роберт пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
35'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
35'
Райан Мэтью отбил мяч на угловой после удара Вуд Крис из штрафной площади.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
34'
34'
Бруно Сальтор из команды Брайтон в офсайде
34'
Биссума Ив из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
33'
Гудмундссон Йоханн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Андоне Флорин из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
31'
30'
30'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
29'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
29'
29'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
28'
27'
27'
27'
27'
26'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает неудачный навес.
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вуд Крис мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Андоне Флорин из команды Брайтон играет слишком грубо. Тарковски Джеймс оказался на газоне.
23'
23'
22'
Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом
22'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Кноккарт Антони из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
19'
19'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
18'
17'
17'
16'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
Кноккарт Антони задерживает мяч рукой
14'
Вуд Крис нарушает правила. Бруно Сальтор пострадал
13'
13'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
13'
12'
11'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
9'
9'
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
4'
Барнс Эшли наказан за толчок Бруно Сальтор
4'
4'
3'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Брайтон начинает контратаку
3'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Андоне Флорин из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Ми Бен пострадал.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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