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Winline
Стадион:
Бёрнли
1:0
Второй тайм: 85'
Брайтон
0'
1:0
40' Гол
Тарковски Джеймс
85'
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Второй тайм
86'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Бёрнли
85'
Бёрнли делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
84'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Бёрнли
83'
Шанс! Локадия Юрген из команды Брайтон пробил головой, но мимо
83'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
83'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
83'
Бёрнли начинает контратаку
82'
Брайтон контролирует мяч.
82'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Брайтон
81'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает неудачный навес.
Фол, нарушение
81'
Мюррей Гленн наказан за толчок Бардсли Филипп
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Сильный дождь сегодня.
79'
Удар от ворот произведет Брайтон
79'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Стивенс Дейл
78'
Удар от ворот произведет Бёрнли
78'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
77'
Брайтон контролирует мяч.
77'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
75'
Локадия Юрген наказан за толчок Бардсли Филипп
74'
Удар от ворот произведет Бёрнли
74'
Данк Льюис из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
73'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
73'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
73'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
72'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Матч возобновлен
72'
Гудмундссон Йоханн получил травму и заменен. Леннон Аарон выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Гудмундссон Йоханн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
70'
Брайтон контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
69'
Мюррей Гленн наказан за толчок Тарковски Джеймс
69'
Брэйди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
68'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
68'
Барнс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
67'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Данк Льюис наказан за толчок Барнс Эшли
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
65'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Локадия Юрген оказался на газоне.
65'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Андоне Флорин уходит с поля и его заменяет Мюррей Гленн
63'
Брайтон делает замену. Кноккарт Антони уходит с поля, а Локадия Юрген выходит на его замену.
63'
Бёрнли контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Брайтон
62'
Тарковски Джеймс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
62'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
61'
Вуд Крис мяч отрикошетил от ворот
61'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Марч Соломон наказан за толчок Бардсли Филипп
60'
Удар от ворот произведет Брайтон
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
59'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
58'
Брайтон контролирует мяч.
58'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
58'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
58'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
57'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
55'
Брэйди Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
54'
Гросс Паскаль из команды Брайтон играет слишком грубо. Брэйди Роберт оказался на газоне.
54'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
51'
Гросс Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Отличные скиллы показывает Гросс Паскаль, обводя своих соперников
51'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
ШАНС! Балогун Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
50'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Бруно Сальтор из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
47'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бёрнли контролирует мяч.
46'
Брайтон контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
46'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бёрнли
43'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
42'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
40'
Корк Джек сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Тарковски Джеймс изменил счет на табло!
40'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Корк Джек пробивает по воротам...
40'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
40'
Ми Бен из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
40'
Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Брайтон
37'
Удар от ворот произведет Бёрнли
37'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
37'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Корк Джек из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
36'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
36'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
35'
Брэйди Роберт пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
35'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
35'
Райан Мэтью отбил мяч на угловой после удара Вуд Крис из штрафной площади.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
34'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Офсайд
34'
Бруно Сальтор из команды Брайтон в офсайде
34'
Биссума Ив из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
33'
Гудмундссон Йоханн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
33'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Андоне Флорин из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
32'
Бёрнли контролирует мяч.
32'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Брайтон
30'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
29'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
28'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Брайтон
27'
Вуд Крис из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Брайтон
26'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает неудачный навес.
26'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вуд Крис мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Андоне Флорин из команды Брайтон играет слишком грубо. Тарковски Джеймс оказался на газоне.
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Брайтон контролирует мяч.
22'
Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом
22'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
21'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Кноккарт Антони из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Брайтон контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Бёрнли
19'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
18'
Брайтон контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Брайтон
17'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Кноккарт Антони задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
14'
Вуд Крис нарушает правила. Бруно Сальтор пострадал
13'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
13'
Удар от ворот произведет Брайтон
12'
Брайтон контролирует мяч.
Офсайд
11'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
11'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Брайтон контролирует мяч.
9'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бёрнли контролирует мяч.
7'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
6'
Брайтон контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Брайтон контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Барнс Эшли наказан за толчок Бруно Сальтор
4'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Брайтон контролирует мяч.
3'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
Брайтон начинает контратаку
3'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Андоне Флорин из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Ми Бен пострадал.
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Брайтон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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