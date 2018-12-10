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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 38400
Эвертон
2:2
Конец матча
Уотфорд
0'
1:0
15' Гол
Ришарлисон
27' Желтая карточка
Мина Йерри
1:1
63' Гол в свои ворота
Коулмэн Шеймус
1:2
65' Гол
Дюкур Абдулайе
67' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
1:2
68' Не забитый пенальти
81' Желтая карточка
Чалоба Натаниэл
2:2
90' Гол
Динь Люка
90'+8
Второй тайм
98'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Перейра Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
97'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
97'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
97'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
96'
Г О О О О Л Динь Люка закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
95'
Кабаселе Кристиан задерживает мяч рукой
94'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Эвертон
93'
Дини Трой из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
92'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
91'
Тактическая замена. Кина уходит с поля и его заменяет Мариаппа Эдриан
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Тосун Дженк атаковал сзади соперника. Это Дюкур Абдулайе заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Чалоба Натаниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 38400 болельщиков
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
Угловой
90'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
90'
Делофеу Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
89'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гомеш Андре оказался на газоне.
88'
Сигурдссон Гильфи бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
88'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
87'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Чалоба Натаниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Лукмен Адемола из команды Эвертон подал угловой справа.
86'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кина из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
Угловой
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Мина Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Плохо сыграл Гомеш Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Чалоба Натаниэл пострадал.
82'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
Желтая карточка
81'
Рефери не любит споров - именно за это Чалоба Натаниэл сейчас получил желтую
81'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Уотфорд начинает контратаку
80'
Перейра Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ришарлисон из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Тосун Дженк из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
77'
Кина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
77'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Чалоба Натаниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
76'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
74'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Чалоба Натаниэл
73'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
73'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
72'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
72'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кина из команды Уотфорд.
71'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Саксесс Исаак наказан за толчок Мина Йерри
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Эвертон пробил пенальти, но промахнулся
Желтая карточка
67'
Кабаселе Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
67'
ПЕНАЛЬТИ - Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
66'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
66'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
66'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Перейра Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГОООООЛ - Дюкур Абдулайе Уотфорд забивает ударом головой
65'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный кросс...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
64'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Коулмэн Шеймус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
63'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Перейра Роберто пробил чуть мимо штанги!
63'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный кросс...
62'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Динь Люка
61'
Удар от ворот произведет Эвертон
61'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
61'
Гомеш Андре возвращается на поле.
61'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомеш Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Тактическая замена. Сема Кен уходит с поля и его заменяет Делофеу Херард
Травма, повреждение
58'
Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Дини Трой нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
58'
Кина из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
57'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
57'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
57'
Дюкур Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
57'
Сема Кен из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Эвертон
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Перейра Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кина
53'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Уотфорд
51'
Отличный пас сделал Гомеш Андре из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
48'
Мина Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
47'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Опасность! Дини Трой из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Эвертон
45'
ШАНС! Дини Трой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Кина из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
45'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
44'
Сигурдссон Гильфи наказан за толчок Дюкур Абдулайе
44'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
44'
Отличные скиллы показывает Уолкотт Тео, обводя своих соперников
44'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
43'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
43'
Динь Люка из команды Эвертон играет в стеночку с партнером по команде. Сигурдссон Гильфи это был.
43'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
Офсайд
42'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
Офсайд
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
40'
Мина Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
40'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Эвертон
38'
Шанс! Перейра Роберто из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
38'
Сема Кен из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сема Кен из команды Уотфорд точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
37'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Кин Майкл наказан за толчок Саксесс Исаак
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
34'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Уолкотт Тео наказан за толчок Перейра Роберто
34'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
33'
Эвертон контролирует мяч.
Офсайд
32'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
32'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Удар от ворот произведет Уотфорд
30'
Динь Люка нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.
29'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Коулмэн Шеймус, обводя своих соперников
Фол, нарушение
28'
Холебас Хосе наказан за толчок Уолкотт Тео
Желтая карточка
27'
Мина Йерри получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
27'
Мина Йерри задерживает мяч рукой
27'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
27'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Уотфорд контролирует мяч.
26'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
24'
Удар от ворот произведет Уотфорд
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кико Фемения из команды Уотфорд.
24'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
23'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
21'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Уотфорд начинает контратаку
20'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
20'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
19'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
18'
Кина из команды Уотфорд делает пас партнеру.
17'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Гомеш Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ришарлисон изменил счет на табло!
15'
Гомеш Андре из команды Эвертон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Опасность! Сема Кен из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
Динь Люка из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Уотфорд
13'
Мина Йерри из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
12'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каткарт Крейг из команды Уотфорд.
12'
Опасность! Ришарлисон из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
11'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
11'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Удар от ворот произведет Эвертон
9'
Дини Трой из команды Уотфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
Кико Фемения навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Мина Йерри из команды Эвертон играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
7'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Эвертон
6'
Дини Трой из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Удар от ворот произведет Эвертон
5'
Кико Фемения делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
4'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
4'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Уолкотт Тео бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
3'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
2'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
2'
Хорошую попытку сделал Перейра Роберто. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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