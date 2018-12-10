Стадион: Гудисон Парк Зрители: 38400
1:0
15' ГолРишарлисон
27' Желтая карточкаМина Йерри
1:1
63' Гол в свои воротаКоулмэн Шеймус
1:2
65' ГолДюкур Абдулайе
67' Желтая карточкаКабаселе Кристиан
81' Желтая карточкаЧалоба Натаниэл
2:2
90' ГолДинь Люка
Второй тайм
98'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Перейра Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
97'
Делофеу Херард из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
97'
97'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
96'
Г О О О О Л Динь Люка закручивает штрафной в сетку! Великолепно
95'
Кабаселе Кристиан задерживает мяч рукой
94'
94'
93'
93'
92'
92'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
91'
Тактическая замена. Кина уходит с поля и его заменяет Мариаппа Эдриан
91'
Судья свистит. Тосун Дженк атаковал сзади соперника. Это Дюкур Абдулайе заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 38400 болельщиков
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
90'
Делофеу Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
Дини Трой из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гомеш Андре оказался на газоне.
88'
Сигурдссон Гильфи бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
88'
87'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
87'
86'
86'
86'
86'
Лукмен Адемола из команды Эвертон подал угловой справа.
86'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Судья сигнализирует, что Кина из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тосун Дженк
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
84'
84'
Плохо сыграл Гомеш Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Чалоба Натаниэл пострадал.
82'
82'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
81'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Рефери не любит споров - именно за это Чалоба Натаниэл сейчас получил желтую
81'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Уотфорд начинает контратаку
80'
Перейра Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ришарлисон из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
79'
Тосун Дженк из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Кина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лукмен Адемола из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
76'
76'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
74'
74'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Чалоба Натаниэл
73'
73'
72'
72'
Тактическая замена. Гуэйе Идрисса уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
71'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Саксесс Исаак наказан за толчок Мина Йерри
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Кабаселе Кристиан наказан за толчок Калверт-Льюин Доминик
69'
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Эвертон пробил пенальти, но промахнулся
67'
Кабаселе Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
67'
ПЕНАЛЬТИ - Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
66'
66'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
66'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Перейра Роберто сделал результативную передачу.
65'
ГОООООЛ - Дюкур Абдулайе Уотфорд забивает ударом головой
65'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает отличный кросс...
65'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
64'
64'
63'
Г О О О О Л - Коулмэн Шеймус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
63'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Перейра Роберто пробил чуть мимо штанги!
63'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный кросс...
62'
62'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Динь Люка
61'
61'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
61'
Гомеш Андре возвращается на поле.
61'
60'
Матч возобновлен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомеш Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Тактическая замена. Сема Кен уходит с поля и его заменяет Делофеу Херард
58'
Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Дини Трой нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
57'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
57'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Дюкур Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Перейра Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
54'
Судья сигнализирует, что Мина Йерри из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
54'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кина
53'
51'
51'
51'
Отличный пас сделал Гомеш Андре из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
49'
49'
48'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
48'
48'
47'
47'
46'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
ШАНС! Дини Трой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Сигурдссон Гильфи наказан за толчок Дюкур Абдулайе
44'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
44'
Отличные скиллы показывает Уолкотт Тео, обводя своих соперников
44'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
43'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
43'
Динь Люка из команды Эвертон играет в стеночку с партнером по команде. Сигурдссон Гильфи это был.
43'
42'
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
40'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Шанс! Перейра Роберто из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
37'
37'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает пас партнеру.
36'
Кин Майкл наказан за толчок Саксесс Исаак
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Уолкотт Тео наказан за толчок Перейра Роберто
34'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
33'
Эвертон контролирует мяч.
32'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
32'
32'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
30'
Динь Люка нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.
29'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Коулмэн Шеймус, обводя своих соперников
28'
Холебас Хосе наказан за толчок Уолкотт Тео
27'
Мина Йерри получает желтую карточку за игру рукой
27'
Мина Йерри задерживает мяч рукой
27'
Саксесс Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
27'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Уотфорд контролирует мяч.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
25'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
24'
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кико Фемения из команды Уотфорд.
24'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
22'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
21'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Уотфорд начинает контратаку
20'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
15'
Гомеш Андре сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ришарлисон изменил счет на табло!
15'
Гомеш Андре из команды Эвертон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
15'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
14'
14'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Мина Йерри из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
12'
12'
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каткарт Крейг из команды Уотфорд.
12'
Опасность! Ришарлисон из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
11'
11'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
11'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
Кико Фемения навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Мина Йерри из команды Эвертон играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
7'
Судья сигнализирует, что Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
7'
6'
6'
Сигурдссон Гильфи наказан за толчок Дюкур Абдулайе
5'
5'
Кико Фемения делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
4'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Уолкотт Тео бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
2'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
2'
Хорошую попытку сделал Перейра Роберто. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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