  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Winline
Стадион:
Ньюкасл
1:1
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
0:1
17' Гол
Жота Диогу
18' Желтая карточка
Ки Сонъён
1:1
23' Гол
Перес Айосе
33' Желтая карточка
Доэрти Мэтт
Первый тайм
47'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
46'
Шанс! Кларк Киран из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
45'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
45'
Рондон Саломон делает скидку назад вдоль ворот
44'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
44'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
43'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Невеш Рубен пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
41'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
37'
Шанс! Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
36'
Ритчи Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
34'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
34'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
33'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
33'
Доэрти Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
32'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
31'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Фернандес Федерико нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
30'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Боли Вийи наказан за толчок Диаме Мохамед
29'
Ньюкасл контролирует мяч.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Вулверхэмптон начинает контратаку
27'
Ньюкасл контролирует мяч.
26'
Рондон Саломон пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
25'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Патрисиу Руй выходит и ловит мяч.
Угловой
25'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Винагре Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Ньюкасл контролирует мяч.
23'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Перес Айосе Ньюкасл забивает ударом головой
23'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
23'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Какой удар! Со штрафного Рондон Саломон сотряс перекладину!
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
21'
Ньюкасл контролирует мяч.
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
20'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
19'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
18'
Судья подбегает и показывает Ки Сонъён из команды Ньюкасл отложенную желтую карточку за фол.
18'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Траоре Адама не пострадал и надо продолжать игру!
17'
Кошта Элдер сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Жота Диогу изменил счет на табло!
17'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает отличный кросс...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
15'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
15'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
14'
Атсу Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
14'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
13'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
13'
Невеш Рубен бьет со штрафного в створ, но Дубравка Мартин держит все под контролем
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фернандес Федерико из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
12'
Вулверхэмптон начинает контратаку
Фол, нарушение
11'
Атсу Кристиан наказан за толчок Саисс Ромен
11'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кларк Киран из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
9'
Невеш Рубен задерживает мяч рукой
9'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Боли Вийи наказан за толчок Кларк Киран
Угловой
8'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
7'
Голкипер мог бы сыграть и получше
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
6'
Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
6'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
5'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
2'
Атсу Кристиан нарушает правила. Боли Вийи пострадал
1'
Рондон Саломон пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй ловит мяч
1'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
1'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Греция: Суперлига
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Сербия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация