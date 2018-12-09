Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:1
Перерыв
0:1
17' ГолЖота Диогу
18' Желтая карточкаКи Сонъён
1:1
23' ГолПерес Айосе
33' Желтая карточкаДоэрти Мэтт
Первый тайм
47'
47'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Шанс! Кларк Киран из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
45'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
45'
Рондон Саломон делает скидку назад вдоль ворот
44'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
44'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
43'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
42'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Невеш Рубен пострадал.
41'
41'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
37'
37'
Шанс! Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
37'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
36'
Ритчи Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
33'
Доэрти Мэтт получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
32'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
31'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Фернандес Федерико нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
30'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Боли Вийи наказан за толчок Диаме Мохамед
29'
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Вулверхэмптон начинает контратаку
27'
26'
Рондон Саломон пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
25'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Патрисиу Руй выходит и ловит мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Винагре Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
23'
Рондон Саломон сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Перес Айосе Ньюкасл забивает ударом головой
23'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Какой удар! Со штрафного Рондон Саломон сотряс перекладину!
22'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
21'
21'
20'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
20'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
19'
19'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
18'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Траоре Адама не пострадал и надо продолжать игру!
17'
Кошта Элдер сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Жота Диогу изменил счет на табло!
17'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает отличный кросс...
16'
Судья сигнализирует, что Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
14'
Атсу Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
14'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
14'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
13'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
13'
Невеш Рубен бьет со штрафного в створ, но Дубравка Мартин держит все под контролем
12'
Судья сигнализирует, что Фернандес Федерико из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
12'
Вулверхэмптон начинает контратаку
11'
Атсу Кристиан наказан за толчок Саисс Ромен
11'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кларк Киран из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Невеш Рубен задерживает мяч рукой
9'
8'
Боли Вийи наказан за толчок Кларк Киран
8'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
7'
Голкипер мог бы сыграть и получше
7'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
6'
Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
6'
5'
5'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Атсу Кристиан нарушает правила. Боли Вийи пострадал
1'
Рондон Саломон пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй ловит мяч
1'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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