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Стадион:
Грасcхоппер
2:3
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
2' Гол
Элеке Блессинг
1:1
11' Гол
Байрами Недим
1:2
18' Гол
Чиркович Лазар
2:2
34' Гол
Нгой Жульен
43' Желтая карточка
Djibril Diani
63' Желтая карточка
Вока Идриз
76' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
77' Желтая карточка
Petar Pusic
2:3
79' Гол
Элеке Блессинг
90' Желтая карточка
Байрами Недим
90' Желтая карточка
Кустодио Оливер
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Байрами Недим получил желтую карточку от судьи
86'
Люцерн делает замену. Элеке Блессинг уходит с поля, а Шмид Янник выходит на его замену.
82'
Грасcхоппер делает замену. Лика Буджар уходит с поля, а Пинга Аймери выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
73'
Грасcхоппер делает замену. Камбер Робин уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
67'
Люцерн делает замену. Вока Идриз уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
66'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Djibril Diani получил желтую карточку от судьи
42'
Люцерн делает замену. Варгас Рубен уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Чиркович Лазар бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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