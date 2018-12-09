Стадион: Летцигрунд
2:3
Конец матча
0:1
2' ГолЭлеке Блессинг
1:1
11' ГолБайрами Недим
1:2
18' ГолЧиркович Лазар
2:2
34' ГолНгой Жульен
43' Желтая карточкаDjibril Diani
63' Желтая карточкаВока Идриз
76' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
77' Желтая карточкаPetar Pusic
2:3
79' ГолЭлеке Блессинг
90' Желтая карточкаБайрами Недим
90' Желтая карточкаКустодио Оливер
Второй тайм
90'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Байрами Недим получил желтую карточку от судьи
86'
Люцерн делает замену. Элеке Блессинг уходит с поля, а Шмид Янник выходит на его замену.
82'
Грасcхоппер делает замену. Лика Буджар уходит с поля, а Пинга Аймери выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
77'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
76'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
73'
Грасcхоппер делает замену. Камбер Робин уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
67'
Люцерн делает замену. Вока Идриз уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
66'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
63'
Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Djibril Diani получил желтую карточку от судьи
42'
Люцерн делает замену. Варгас Рубен уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
34'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Чиркович Лазар бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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