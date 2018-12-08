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Winline
Стадион:
Янг Бойз
0:1
Второй тайм: 48'
Тун
0'
9' Желтая карточка
Хедигер Деннис
19' Желтая карточка
Лаупер Сандро
20' Желтая карточка
Тосетти Маттео
23' Желтая карточка
Шпильман Марвин
25' Желтая карточка
Сулеймани Миралем
0:1
39' Гол
Шпильман Марвин
48'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Сулеймани Миралем получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Тосетти Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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