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Стадион:
Базель
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
19' Гол
Айети Альбиан
40' Желтая карточка
Окафор Ноа
45' Желтая карточка
Палссон Виктор
2:0
48' Гол
Петретта Рауль
79' Желтая карточка
Оберлин Димитри
84' Желтая карточка
Yann Kasai
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Пюлюлю Афимико выходит на его замену.
87'
Базель делает замену. Калулу Альдо уходит с поля, а Кузманович Здравко выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Yann Kasai получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
76'
Базель делает замену. Окафор Ноа уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
71'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Yann Kasai выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Петретта Рауль бьет в цель!
46'
Цюрих делает замену. Крюезиу Мирлинд уходит с поля, а Гуэнуш Хаким выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Цюрих делает замену. Бреше Янник уходит с поля, а Ванин Андрис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Окафор Ноа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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