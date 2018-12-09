Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
19' ГолАйети Альбиан
40' Желтая карточкаОкафор Ноа
45' Желтая карточкаПалссон Виктор
2:0
48' ГолПетретта Рауль
79' Желтая карточкаОберлин Димитри
84' Желтая карточкаYann Kasai
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Пюлюлю Афимико выходит на его замену.
87'
Базель делает замену. Калулу Альдо уходит с поля, а Кузманович Здравко выходит на его замену.
84'
Yann Kasai получил желтую карточку от судьи
79'
Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
76'
Базель делает замену. Окафор Ноа уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
71'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Yann Kasai выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Петретта Рауль бьет в цель!
46'
Цюрих делает замену. Крюезиу Мирлинд уходит с поля, а Гуэнуш Хаким выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Цюрих делает замену. Бреше Янник уходит с поля, а Ванин Андрис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
40'
Окафор Ноа получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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