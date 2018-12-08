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Winline
Стадион:
Санкт-Галлен
2:1
Второй тайм: 52'
Нёвшатель Ксамакс
0'
0:1
11' Гол
Charles-Andre Doudin
1:1
16' Гол
Сьерро Венсан
2:1
31' Гол
Jordi Quintilla
52'
Второй тайм
46'
Санкт-Галлен делает замену. Kekuta Manneh уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Jordi Quintilla бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Шарль-Андре Дуден бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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