Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
1:0
Второй тайм: 84'
19' Желтая карточкаМоррисон Шон
28' Желтая карточкаYann Valery
66' Желтая карточкаБеннетт Джо
1:0
74' ГолПатерсон Каллум
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Второй тайм
84'
84'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Уорд-Праус Джеймс
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
79'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
78'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
76'
76'
75'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Камараса Виктор сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Патерсон Каллум изменил счет на табло!
74'
Вестергор Янник ошибается в защите.
74'
73'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
73'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Хойлетт Джуниор, обводя своих соперников
72'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
71'
71'
Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Беннетт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
70'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
69'
Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Отличные скиллы показывает Лемина Марио, обводя своих соперников
68'
67'
Тактическая замена. Мендес-Лейнг Натаниэл уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
67'
Таргет Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Беннетт Джо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
66'
Безумный фол. Беннетт Джо грубо играет против соперника. Пострадал Редмонд Натан
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
64'
63'
62'
Судья сигнализирует, что Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
62'
61'
60'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
59'
Лемина Марио из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
59'
59'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
58'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
57'
Мёрфи Джош задерживает мяч рукой
57'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
55'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
55'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
54'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
54'
54'
Беннетт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
53'
53'
52'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
52'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
51'
51'
ШАНС! Мендес-Лейнг Натаниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
Беннетт Джо наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
48'
48'
48'
ШАНС! Таргет Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Yann Valery уходит с поля и его заменяет Стивенс Джек
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Армстронг Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Армстронг Стюарт наказан за толчок Патерсон Каллум
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити в офсайде
44'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
40'
40'
Бамба Сулейман делает длинную передачу вперед
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Yann Valery наказан за толчок Мёрфи Джош
39'
38'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
38'
37'
37'
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
36'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
ШАНС! Лемина Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Плохо сыграл Патерсон Каллум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
32'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
32'
Манга Экеле делает длинную передачу вперед
32'
Кардифф Сити контролирует мяч.
31'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
30'
Беннетт Джо не смог попасть в створ ударом издали
30'
Плохо сыграл Лемина Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Yann Valery получает желтую карточку за неспортивное поведение
28'
Yann Valery из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Мёрфи Джош оказался на газоне.
28'
27'
27'
27'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
25'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
23'
23'
Саутгемптон начинает контратаку
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
22'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Yann Valery из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Артер Гарри наказан за толчок Остин Чарльз
21'
21'
Остин Чарльз бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
19'
Моррисон Шон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
19'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
19'
19'
19'
Шанс! Моррисон Шон из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
19'
19'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Мёрфи Джош, и мяч снова в игре
18'
18'
18'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
17'
17'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
Камараса Виктор задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
15'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Yann Valery из команды Саутгемптон.
14'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
13'
12'
12'
12'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Опасность! Артер Гарри из команды Кардифф Сити отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
11'
11'
11'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
Судья сигнализирует, что Yann Valery из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
10'
10'
ШАНС! Артер Гарри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
9'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
7'
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Артер Гарри возвращается на поле.
6'
6'
ШАНС! Остин Чарльз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Вестергор Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Артер Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Артер Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Безумный фол. Артер Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
4'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
ШАНС! Остин Чарльз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
2'
2'
Кардифф Сити контролирует мяч.
1'
1'
Вестергор Янник делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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