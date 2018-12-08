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Winline
Стадион:
Кардифф Сити
1:0
Второй тайм: 84'
Саутгемптон
0'
19' Желтая карточка
Моррисон Шон
28' Желтая карточка
Yann Valery
66' Желтая карточка
Беннетт Джо
1:0
74' Гол
Патерсон Каллум
84'
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Второй тайм
Угловой
84'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
84'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Уорд-Праус Джеймс
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
79'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
79'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
78'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
78'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
76'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Камараса Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Патерсон Каллум изменил счет на табло!
74'
Вестергор Янник ошибается в защите.
74'
Кардифф Сити начинает контратаку
Угловой
73'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
73'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Хойлетт Джуниор, обводя своих соперников
72'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
71'
Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
71'
Беннетт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
69'
Манга Экеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Лемина Марио из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Отличные скиллы показывает Лемина Марио, обводя своих соперников
68'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Мендес-Лейнг Натаниэл уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
67'
Таргет Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
66'
Беннетт Джо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Беннетт Джо грубо играет против соперника. Пострадал Редмонд Натан
66'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
65'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Офсайд
64'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
62'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
60'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джош, обводя своих соперников
60'
Кардифф Сити начинает контратаку
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
59'
Лемина Марио из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
59'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
58'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Мёрфи Джош задерживает мяч рукой
57'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
55'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
55'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
Угловой
54'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
Угловой
54'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
54'
Беннетт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
52'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
51'
ШАНС! Мендес-Лейнг Натаниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
50'
Саутгемптон контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Фол, нарушение
49'
Беннетт Джо наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
48'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
48'
ШАНС! Таргет Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
47'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
46'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Yann Valery уходит с поля и его заменяет Стивенс Джек
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Армстронг Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
46'
Мендес-Лейнг Натаниэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Армстронг Стюарт наказан за толчок Патерсон Каллум
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
44'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити в офсайде
44'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
40'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
40'
Бамба Сулейман делает длинную передачу вперед
40'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
39'
Yann Valery наказан за толчок Мёрфи Джош
39'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
38'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
38'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
37'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
36'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
34'
ШАНС! Лемина Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Плохо сыграл Патерсон Каллум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
33'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
32'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
32'
Манга Экеле делает длинную передачу вперед
32'
Кардифф Сити контролирует мяч.
31'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
30'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
30'
Беннетт Джо не смог попасть в створ ударом издали
30'
Плохо сыграл Лемина Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Yann Valery получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
28'
Yann Valery из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Мёрфи Джош оказался на газоне.
28'
Кардифф Сити начинает контратаку
27'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
27'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джош, обводя своих соперников
25'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
Саутгемптон контролирует мяч.
23'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Саутгемптон начинает контратаку
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Yann Valery из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Артер Гарри наказан за толчок Остин Чарльз
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Остин Чарльз бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Желтая карточка
19'
Моррисон Шон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
19'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
19'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
19'
Шанс! Моррисон Шон из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
Угловой
19'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
19'
Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Мёрфи Джош, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джош, обводя своих соперников
18'
Кардифф Сити начинает контратаку
18'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
17'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Камараса Виктор задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Yann Valery из команды Саутгемптон.
14'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
14'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
13'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Саутгемптон контролирует мяч.
12'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
12'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Опасность! Артер Гарри из команды Кардифф Сити отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
11'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
11'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Yann Valery из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
10'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
10'
ШАНС! Артер Гарри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
9'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Саутгемптон контролирует мяч.
Травма, повреждение
6'
Артер Гарри возвращается на поле.
6'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
6'
ШАНС! Остин Чарльз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Вестергор Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Артер Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
5'
Артер Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Артер Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
4'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
3'
ШАНС! Остин Чарльз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
Офсайд
2'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
2'
Кардифф Сити контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
1'
Вестергор Янник делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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