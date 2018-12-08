Стадион: Kolporter Arena
2:2
Конец матча
1:0
5' ГолMateusz Mozdzen
9' Желтая карточкаПетрак Оливер
1:1
16' ГолМеребашвили Георгий
21' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
32' Желтая карточкаГардавски Михаэль
35' Желтая карточкаCezary Stefanczyk
37' Желтая карточкаРикардиньо II
2:1
43' ГолAdnan Kovacevic
76' Желтая карточкаDamian Rasak
81' Желтая карточкаLukasz Kosakiewicz
2:2
90' ГолМеребашвили Георгий
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
85'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Маларчик Пётр выходит на его замену.
82'
Висла Плоцк делает замену. Рикардиньо II уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
81'
Lukasz Kosakiewicz получил желтую карточку от судьи
76'
Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
72'
Висла Плоцк делает замену. Фурман Доминик уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
67'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
46'
Висла Плоцк делает замену. Вархоляк Марцин уходит с поля, а Стемпиньски Мариуш выходит на его замену.
46'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Adnan Kovacevic бьет в цель!
37'
Рикардиньо II получил желтую карточку от судьи
35'
Чезари Стефанчик получил желтую карточку от судьи
32'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
21'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
9'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Матеуш Можджень бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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