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Стадион:
Корона Кельце
2:2
Конец матча
Висла Плоцк
0'
1:0
5' Гол
Mateusz Mozdzen
9' Желтая карточка
Петрак Оливер
1:1
16' Гол
Меребашвили Георгий
21' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
32' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
35' Желтая карточка
Cezary Stefanczyk
37' Желтая карточка
Рикардиньо II
2:1
43' Гол
Adnan Kovacevic
76' Желтая карточка
Damian Rasak
81' Желтая карточка
Lukasz Kosakiewicz
2:2
90' Гол
Меребашвили Георгий
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
85'
Корона Кельце делает замену. Сориано Элиа уходит с поля, а Маларчик Пётр выходит на его замену.
82'
Висла Плоцк делает замену. Рикардиньо II уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Lukasz Kosakiewicz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
72'
Висла Плоцк делает замену. Фурман Доминик уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
67'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
46'
Висла Плоцк делает замену. Вархоляк Марцин уходит с поля, а Стемпиньски Мариуш выходит на его замену.
46'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Adnan Kovacevic бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Рикардиньо II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Чезари Стефанчик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Матеуш Можджень получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Матеуш Можджень бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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