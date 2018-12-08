Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
Конец матча
27' Желтая карточкаHubert Matynia
28' Желтая карточкаVamara Sanogo
60' Желтая карточкаDavid Stec
1:0
63' ГолДелев Спас
71' Желтая карточкаМрац Патрик
75' Красная карточкаAlexander Cristovao
Второй тайм
90'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Walukiewicz уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Заглембе Сосновец делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Бабярж Бартломей выходит на его замену.
79'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Беньямина Суфиан выходит на его замену.
77'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Konrad Kumor выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Alexander Cristovao увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
73'
Alexander Cristovao получил желтую карточку от судьи
71'
Мрац Патрик получил желтую карточку от судьи
65'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Sebastian Kowalczyk выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
60'
David Stec получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Alexander Cristovao выходит на его замену.
28'
Vamara Sanogo получил желтую карточку от судьи
27'
Hubert Matynia получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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