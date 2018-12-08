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Стадион:
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Заглембе Сосновец
0'
27' Желтая карточка
Hubert Matynia
28' Желтая карточка
Vamara Sanogo
60' Желтая карточка
David Stec
1:0
63' Гол
Делев Спас
71' Желтая карточка
Мрац Патрик
75' Красная карточка
Alexander Cristovao
90'+8
Второй тайм
90'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Walukiewicz уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Заглембе Сосновец делает замену. Мрац Патрик уходит с поля, а Бабярж Бартломей выходит на его замену.
79'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Беньямина Суфиан выходит на его замену.
77'
Заглембе Сосновец делает замену. Zarko Udovicic уходит с поля, а Konrad Kumor выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Alexander Cristovao увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
73'
Alexander Cristovao получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Мрац Патрик получил желтую карточку от судьи
65'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Sebastian Kowalczyk выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
Желтая карточка
60'
David Stec получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Alexander Cristovao выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Vamara Sanogo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Hubert Matynia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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