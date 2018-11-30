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Мариуполь
 
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Шахтёр Донецк
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Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Шахтёр Донецк

До начала игры, которая состоится 07.12.2018, осталось 2 дня 17 часов 30 минут.

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