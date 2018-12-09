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Winline
АПОЭЛ
2:0
Перерыв
Неа Саламина
0'
2' Желтая карточка
Нсуэ Эмилио
26' Желтая карточка
Минтиккис Константинос
1:0
30' Пенальти
Нуну Мораиш
2:0
38' Гол в свои ворота
Минтиккис Константинос
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Минтиккис Константинос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Минтиккис Константинос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Нсуэ Эмилио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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