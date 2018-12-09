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Winline
Анортосис
1:1
Перерыв
Докса Катокопия
0'
0:1
9' Гол
Садик Берат
19' Желтая карточка
Zacharias Adoni
1:1
20' Пенальти
Праньич Даниэль
28' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Докса Катокопия делает замену. Zacharias Adoni уходит с поля, а Больевич Владимир выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Benjamin Asamoah получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Праньич Даниэль из команды Анортосис забивает с точки!
Желтая карточка
19'
Zacharias Adoni получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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