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Стадион:
Лехия Гданьск
0:0
Конец матча
Легия
0'
41' Желтая карточка
Мартинш Андре
83' Желтая карточка
Tomasz Makowski
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Легия делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Канте Хосе выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Tomasz Makowski получил желтую карточку от судьи
76'
Лехия Гданьск делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
67'
Лехия Гданьск делает замену. Вольски Рафал уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
65'
Легия делает замену. Карлитос Карлос уходит с поля, а Sandro Kulenovic выходит на его замену.
65'
Легия делает замену. Кухарчик Михал уходит с поля, а Нодь Доминик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Мартинш Андре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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