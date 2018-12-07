Стадион: Заглебье Любин
2:2
Конец матча
8' Желтая карточкаХэйтли Том
0:1
35' ГолЧервински Якуб
1:1
39' ГолLukasz Poreba
47' Желтая карточкаПападопулос Михал
49' Желтая карточкаКончковски Мартин
51' Желтая карточкаPatryk Dziczek
2:1
52' ГолБохар Дамьян
69' Желтая карточкаМатущик Адам
2:2
71' ГолПажишек Пётр
77' Желтая карточкаЙодловец Томаш
84' Желтая карточкаMikkel Kirkeskov
87' Желтая карточкаВаленсия Хоэль
87' Желтая карточкаГулдан Любомир
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
87'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
87'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
84'
Миккель Киркесков получил желтую карточку от судьи
83'
Заглембе Любин делает замену. Павловски Бартоломей уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
82'
Пяст делает замену. Хэйтли Том уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
78'
Заглембе Любин делает замену. Lukasz Poreba уходит с поля, а Dawid Pakulski выходит на его замену.
77'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
69'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
58'
Пяст делает замену. Пападопулос Михал уходит с поля, а Пажишек Пётр выходит на его замену.
56'
Пяст делает замену. Patryk Dziczek уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
51'
Patryk Dziczek получил желтую карточку от судьи
49'
Кончковски Мартин получил желтую карточку от судьи
47'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Lukasz Poreba бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
8'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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