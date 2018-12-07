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Стадион:
Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Пяст
0'
8' Желтая карточка
Хэйтли Том
0:1
35' Гол
Червински Якуб
1:1
39' Гол
Lukasz Poreba
47' Желтая карточка
Пападопулос Михал
49' Желтая карточка
Кончковски Мартин
51' Желтая карточка
Patryk Dziczek
2:1
52' Гол
Бохар Дамьян
69' Желтая карточка
Матущик Адам
2:2
71' Гол
Пажишек Пётр
77' Желтая карточка
Йодловец Томаш
84' Желтая карточка
Mikkel Kirkeskov
87' Желтая карточка
Валенсия Хоэль
87' Желтая карточка
Гулдан Любомир
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Миккель Киркесков получил желтую карточку от судьи
83'
Заглембе Любин делает замену. Павловски Бартоломей уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
82'
Пяст делает замену. Хэйтли Том уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
78'
Заглембе Любин делает замену. Lukasz Poreba уходит с поля, а Dawid Pakulski выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
58'
Пяст делает замену. Пападопулос Михал уходит с поля, а Пажишек Пётр выходит на его замену.
56'
Пяст делает замену. Patryk Dziczek уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Patryk Dziczek получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Кончковски Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Lukasz Poreba бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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