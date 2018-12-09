  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Winline
Стадион:
Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 29'
Десна
0'
13' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
29'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
Желтая карточка
13'
Мостовой Андрей Владимирович получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация