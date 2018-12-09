Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
0:0
Первый тайм: 29'
13' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
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Первый тайм
13'
Мостовой Андрей Владимирович получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Альмерия-2 3 Мурсия Итог 0 Севилья Атлетико 0 Атлетико Санлукеньо 74' 1 Атлетико Малагуэно 2 Бадахос 72' 0 Хумилья 0 Ibiza-Eivissa 72' 3 Гранада-2 1 Талавера ОТМ 0 Хумилья 0 Лорка 74' 0 Дон Бенито 1 Марбелья 73' 3 УКАМ Мурсия 0 Эль-Эхидо 76' 0 Мелилья 0 Вильяновенсе Позже 0 Линенсе 0 Рекреативо Позже 0 Картахена 0 Сан-Фернандо
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