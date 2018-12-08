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Эносис
0:2
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
16' Гол
Шембри Андре
0:2
19' Гол
Перейра Факундо
28' Желтая карточка
Маркович Саша
70' Желтая карточка
Dimitris Moulazims
84' Желтая карточка
Колокудиас Георгиос
84' Красная карточка
Колокудиас Георгиос
90' Желтая карточка
Danilo Spoljaric
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Danilo Spoljaric получил желтую карточку от судьи
84'
УДАЛЕНИЕ! - Колокудиас Георгиос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
84'
Колокудиас Георгиос получил желтую карточку от судьи
78'
Эносис делает замену. Antonis Koumis уходит с поля, а Theodoros Kolokoudias выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Dimitris Moulazims получил желтую карточку от судьи
68'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Василиу Гиоргос выходит на его замену.
59'
Аполлон делает замену. Педру Жоау уходит с поля, а Стилиану Мариос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шембри Андре бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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