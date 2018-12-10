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Стадион:
Арка Гдыня
0:2
Первый тайм: 34'
Краковия
0'
0:1
24' Пенальти
Airam
0:2
32' Гол
Рыпэ Корнел
34'
Первый тайм
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Рыпэ Корнел бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам из команды Краковия забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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