Стадион: ИНЕА
28' Желтая карточкаГолла Войцех
29' Желтая карточкаМакушевски Мацей
55' Желтая карточкаХрапек Михал
1:0
75' ГолАмарал Жоау
Второй тайм
78'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Daniel Szczepan выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
60'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
56'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Клупс Тымотеуш выходит на его замену.
55'
Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
28'
Голла Войцех получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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