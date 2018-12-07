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Стадион:
Лех
1:0
Второй тайм: 83'
Шлёнск
0'
28' Желтая карточка
Голла Войцех
29' Желтая карточка
Макушевски Мацей
55' Желтая карточка
Храпек Михал
1:0
75' Гол
Амарал Жоау
83'
Второй тайм
78'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Daniel Szczepan выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
60'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
56'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Клупс Тымотеуш выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Макушевски Мацей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Голла Войцех получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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