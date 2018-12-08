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Winline
Стадион:
Висла Краков
2:2
Второй тайм: 82'
Ягеллония
0'
1:0
17' Гол
Коларж Марко
2:0
36' Гол
Коларж Марко
45' Желтая карточка
Корт Давид
2:1
61' Гол
Полетанович Марко
2:2
68' Гол
Шеридан Силлиан
82'
Второй тайм
76'
Висла Краков делает замену. Patryk Plewka уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
70'
Висла Краков делает замену. Коштал Мартин уходит с поля, а Jakub Bartosz выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Шеридан Силлиан бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Полетанович Марко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Корт Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Коларж Марко бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Коларж Марко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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