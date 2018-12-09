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Стадион:
Александрия
1:2
Конец матча
Львов
0'
0:1
2' Гол
Адамюк Владимир
7' Желтая карточка
Воронин Сергей Александрович
0:2
30' Гол
Адамюк Владимир
55' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
57' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
57' Желтая карточка
Марта Пимента
1:2
84' Гол
Шендрик Антон
85' Желтая карточка
Шендрик Антон
90' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
90' Желтая карточка
Борзенко Сергей
90' Желтая карточка
Бандура Александр
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бандура Александр получил желтую карточку от судьи
90'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Araujo Enrique выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Шендрик Антон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Шендрик Антон бьет в цель!
76'
Верес Ровно делает замену. Западня Артур уходит с поля, а Голиков Александр выходит на его замену.
72'
Александрия делает замену. Протасов Евгений уходит с поля, а Задерака Максим выходит на его замену.
66'
Александрия делает замену. Довгий Алексей уходит с поля, а Denis Ustymenko выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Martha получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Бондаренко Валерий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Rafael получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
35'
Александрия делает замену. Пашаев Павел уходит с поля, а Стецков Тимур выходит на его замену.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Адамюк Владимир бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Воронин Сергей Александрович получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Адамюк Владимир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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