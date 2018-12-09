Стадион: Ника
1:2
Конец матча
0:1
2' ГолАдамюк Владимир
7' Желтая карточкаВоронин Сергей Александрович
0:2
30' ГолАдамюк Владимир
55' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
57' Желтая карточкаБондаренко Валерий
57' Желтая карточкаМарта Пимента
1:2
84' ГолШендрик Антон
85' Желтая карточкаШендрик Антон
90' Желтая карточкаШастал Дмитрий
90' Желтая карточкаБорзенко Сергей
90' Желтая карточкаБандура Александр
Второй тайм
90'
Бандура Александр получил желтую карточку от судьи
90'
Верес Ровно делает замену. Rafael уходит с поля, а Araujo Enrique выходит на его замену.
90'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
85'
Шендрик Антон получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Шендрик Антон бьет в цель!
76'
Верес Ровно делает замену. Западня Артур уходит с поля, а Голиков Александр выходит на его замену.
72'
Александрия делает замену. Протасов Евгений уходит с поля, а Задерака Максим выходит на его замену.
66'
Александрия делает замену. Довгий Алексей уходит с поля, а Denis Ustymenko выходит на его замену.
57'
Martha получил желтую карточку от судьи
57'
Бондаренко Валерий получил желтую карточку от судьи
55'
Rafael получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
35'
Александрия делает замену. Пашаев Павел уходит с поля, а Стецков Тимур выходит на его замену.
30'
Г О О О О Л - Адамюк Владимир бьет в цель!
7'
Воронин Сергей Александрович получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Адамюк Владимир бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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