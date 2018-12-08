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Стадион:
Заря
3:0
Конец матча
Арсенал-Киев
0'
1:0
36' Пенальти
Караваев Александр
36' Желтая карточка
Зозуля Дмитрий
2:0
51' Гол
Громов Артём
3:0
80' Гол
Каменюка Никита
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Арсенал-Киев делает замену. Янаков Денис уходит с поля, а Oleksandr Yermachenko выходит на его замену.
82'
Заря делает замену. Кабаев Владислав уходит с поля, а Леонардо Руиз выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Каменюка Никита бьет в цель!
71'
Заря делает замену. Кочергин Владислав уходит с поля, а Леднев Богдан выходит на его замену.
69'
Заря делает замену. Михайличенко Богдан уходит с поля, а Каменюка Никита выходит на его замену.
65'
Арсенал-Киев делает замену. Ореховский Павел уходит с поля, а Вакулко Юрий выходит на его замену.
63'
Арсенал-Киев делает замену. Акакпо Серж уходит с поля, а Danyil Sukhoruchko выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Громов Артём бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Зозуля Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Караваев Александр из команды Заря забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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