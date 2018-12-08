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Пафос
1:0
Второй тайм: 86'
АЕК Ларнака
0'
10' Желтая карточка
Живулич Диего
27' Желтая карточка
Широк Матия
37' Желтая карточка
Хевел Хектор
1:0
45' Гол
Немец Адам
54' Желтая карточка
Расич Федерико
69' Вторая желтая карточка
Живулич Диего
86'
Второй тайм
75'
Пафос делает замену. Brayan Angulo уходит с поля, а Andreas Karo выходит на его замену.
73'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
70'
Пафос делает замену. Расич Федерико уходит с поля, а Довбня Александр Евгеньевич выходит на его замену.
69'
Живулич Диего получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
АЕК Ларнака делает замену. Янну Томас уходит с поля, а Факундо Гарсия выходит на его замену.
62'
АЕК Ларнака делает замену. Акоран Баррера уходит с поля, а Тете Альберто выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Расич Федерико получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Широк Матия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Живулич Диего получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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