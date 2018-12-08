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Winline
Алки Ороклинис
0:1
Первый тайм: 44'
Омония
0'
16' Желтая карточка
Киприану Димитрис
0:1
29' Гол
Гомес Хорди
32' Желтая карточка
Ivan Franca
44'
Первый тайм
Желтая карточка
32'
Ivan Franca получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Гомес Хорди бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Киприану Димитрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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