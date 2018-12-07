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Стадион: Зрители: 33100
ПСВ
3:0
Второй тайм: 71'
Эксельсиор
0'
1:0
17' Гол
Де Йонг Люк
2:0
34' Гол в свои ворота
Ван дер Мер Робин
3:0
52' Гол в свои ворота
Матей Юрген
54' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
60' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
63' Желтая карточка
Ван дер Мер Робин
67' Желтая карточка
Эль-Хамдауи Мунир
71'
Второй тайм
Угловой
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
71'
Сейнсбери Трент из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
70'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
70'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
68'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Эль-Хамдауи Мунир оказался на газоне.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 33100 болельщиков
68'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
67'
Эль-Хамдауи Мунир получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
66'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
65'
Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Ван дер Мер Робин из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Гутьеррес Эрик оказался на газоне.
65'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
64'
Ван дер Мер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
63'
Ван дер Мер Робин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ван дер Мер Робин из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
63'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
62'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
61'
Матч возобновлен
61'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
61'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Травма, повреждение
60'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
60'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Сейнсбери Трент атаковал сзади соперника. Это Мессауд Али заработал своей команде штрафной
60'
Дюмфрис Дензел нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
60'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
58'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
57'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Эль-Хамдауи Мунир задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
55'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
54'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
54'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Де Йонг Люк
53'
Эксельсиор контролирует мяч.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Матей Юрген уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
52'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
50'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
Травма, повреждение
49'
Бергвейн Стевен возвращается на поле.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
49'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
46'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Стивенс Сонни уходит с поля и его заменяет Дамен Алессандро
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
45'
Хорошую попытку сделал Гутьеррес Эрик. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Гутьеррес Эрик нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
43'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
41'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
Лосано Ирвин делает длинную передачу вперед
39'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
37'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Денис Махмудов
35'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
35'
Омарссон Элиас получил травму и заменен. Бюрнет Лоренцо выходит на поле.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Ван дер Мер Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Фортеш Джеффри наказан за толчок Тасенде Хосе
33'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
33'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
ПСВ контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
32'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Дюмфрис Дензел нанес удар в каркас ворот!
31'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
30'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
30'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
29'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Сейнсбери Трент из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
27'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
26'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
25'
Фиргевер Ник из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
24'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
24'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
20'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
19'
Ван дер Мер Робин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
18'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Де Йонг Люк
17'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
17'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
ПСВ контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Сейнсбери Трент наказан за толчок Стивенс Сонни
Угловой
14'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ подал угловой справа.
14'
Ван дер Мер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
13'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Хендрикс Йоррит оказался на газоне.
12'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
11'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Ван дер Мер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
8'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
7'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
6'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
5'
Де Йонг Люк наказан за толчок Матей Юрген
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
4'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
Угловой
3'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
3'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
3'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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