Стадион: Филипс Зрители: 33100
3:0
Второй тайм: 71'
1:0
17' ГолДе Йонг Люк
2:0
34' Гол в свои воротаВан дер Мер Робин
3:0
52' Гол в свои воротаМатей Юрген
54' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
60' Желтая карточкаСейнсбери Трент
63' Желтая карточкаВан дер Мер Робин
67' Желтая карточкаЭль-Хамдауи Мунир
Второй тайм
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
71'
Сейнсбери Трент из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
70'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
68'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Эль-Хамдауи Мунир оказался на газоне.
68'
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68'
67'
Эль-Хамдауи Мунир получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
66'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
65'
65'
Ван дер Мер Робин из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Гутьеррес Эрик оказался на газоне.
65'
65'
64'
Ван дер Мер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ван дер Мер Робин получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Ван дер Мер Робин из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
63'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
61'
Матч возобновлен
61'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
61'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
60'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
60'
Судья свистит. Сейнсбери Трент атаковал сзади соперника. Это Мессауд Али заработал своей команде штрафной
60'
Дюмфрис Дензел нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
60'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
57'
57'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
57'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
56'
Эль-Хамдауи Мунир задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
55'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку за толчок соперника.
54'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Де Йонг Люк
53'
Эксельсиор контролирует мяч.
52'
Г О О О О Л - Матей Юрген уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
52'
51'
51'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
50'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
49'
Бергвейн Стевен возвращается на поле.
49'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
49'
48'
48'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
46'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Стивенс Сонни уходит с поля и его заменяет Дамен Алессандро
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
45'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
45'
Хорошую попытку сделал Гутьеррес Эрик. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Гутьеррес Эрик нанес удар, мяч был парирован, но Стивенс Сонни не удержал его в руках.
43'
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
41'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
40'
Лосано Ирвин делает длинную передачу вперед
39'
38'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
37'
37'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
36'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Денис Махмудов
35'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
35'
Омарссон Элиас получил травму и заменен. Бюрнет Лоренцо выходит на поле.
34'
Г О О О О Л - Ван дер Мер Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
33'
Фортеш Джеффри наказан за толчок Тасенде Хосе
33'
33'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
ПСВ контролирует мяч.
32'
32'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Дюмфрис Дензел нанес удар в каркас ворот!
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
30'
30'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
28'
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Сейнсбери Трент из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
27'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
26'
26'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
25'
Фиргевер Ник из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
24'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
24'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
20'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
19'
Ван дер Мер Робин получил желтую карточку от судьи
19'
18'
17'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Де Йонг Люк
17'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
17'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
16'
16'
ПСВ контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
14'
Сейнсбери Трент наказан за толчок Стивенс Сонни
14'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ подал угловой справа.
14'
Ван дер Мер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
13'
13'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Хендрикс Йоррит оказался на газоне.
12'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
10'
9'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Ван дер Мер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
7'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
6'
6'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
5'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Де Йонг Люк наказан за толчок Матей Юрген
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
3'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
3'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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