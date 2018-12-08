Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12595
0:1
15' ГолМихайлович Неманья
1:1
17' ГолАккайнак Атакан
39' Красная карточкаХееркенс Фреек
1:2
41' ПенальтиРинстра Бен
47' Желтая карточкаАфдияй Донис
52' Желтая карточкаХег Даниэль
53' Желтая карточкаМайсснер Томас
1:3
54' ГолВлап Михел
1:4
58' ГолВан Берген Митчелл
1:5
65' ГолВан Берген Митчелл
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Второй тайм
78'
78'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
78'
77'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
76'
76'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
76'
Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали
76'
76'
75'
Фран Соль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
75'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Брюин Джорди
74'
73'
73'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
72'
Ринстра Бен наказан за толчок Афдияй Донис
72'
72'
71'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
70'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
68'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
68'
Тактическая замена. Михайлович Неманья уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
68'
Судья свистит. Флоранюс Шерел атаковал сзади соперника. Это Афдияй Донис заработал своей команде штрафной
67'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Влап Михел сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл изменил счет на табло!
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 12595 болельщиков
64'
64'
Сильный дождь сегодня.
63'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
63'
63'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
62'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
61'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вауденберг Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
60'
Питерс Йорденс наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
59'
58'
Влап Михел сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл изменил счет на табло!
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Берген Митчелл и Влап Михел из команды Херенвен.
58'
57'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
57'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
54'
Г О О О О Л - Влап Михел первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Майсснер Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
53'
Матч остановлен
52'
Судья подбегает и показывает Хег Даниэль из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.
52'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Хег Даниэль из команды Херенвен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фран Соль не пострадал и надо продолжать игру!
51'
51'
51'
Майсснер Томас из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
50'
Фран Соль наказан за толчок Кобаяси Юки
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
49'
49'
49'
49'
48'
48'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Рефери не любит споров - именно за это Афдияй Донис сейчас получил желтую
47'
Афдияй Донис из команды Виллем II играет слишком грубо. Флоранюс Шерел оказался на газоне.
46'
46'
Тактическая замена. Аккайнак Атакан уходит с поля и его заменяет Питерс Йорденс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
47'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
47'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
46'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Озбилиз Араз
45'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
44'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
43'
42'
Влап Михел наказан за толчок Майсснер Томас
42'
41'
Г О О О О Л - Ринстра Бен из команды Херенвен забивает с точки!
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
УДАЛЕНИЕ! - Хееркенс Фреек тянет соперника за майку и получает красную карточку
39'
ПЕНАЛЬТИ! - Хееркенс Фреек дергает за футболку соперника (это был Ван Амерсфоорт Пелле) и рефери назначает пенальти!
39'
39'
39'
39'
Хороший удар издали нанес Флоранюс Шерел, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
38'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Майсснер Томас из команды Виллем II играет слишком грубо. Ван Амерсфоорт Пелле оказался на газоне.
36'
36'
Как он промахнулся? Влап Михел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает пас партнеру.
36'
Отличные скиллы показывает Михайлович Неманья, обводя своих соперников
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
34'
Данкерлёй Дамил возвращается на поле.
34'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
34'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
34'
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Данкерлёй Дамил получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Данкерлёй Дамил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хег Даниэль из команды Херенвен.
33'
Данкерлёй Дамил имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
32'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
31'
Озбилиз Араз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Кроули Дэниэл нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
28'
27'
27'
Отличный пас сделал Паласиос Диего из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Флоранюс Шерел задерживает мяч рукой
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
24'
24'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Отличный пас сделал Кроули Дэниэл из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
22'
Как он промахнулся? Михайлович Неманья имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Кобаяси Юки делает длинную передачу вперед
22'
22'
21'
20'
Фран Соль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хег Даниэль пострадал.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
19'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
17'
Озбилиз Араз сделал результативную передачу.
17'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Аккайнак Атакан из команды команды Виллем II.
17'
17'
Озбилиз Араз из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
15'
Г О О О О Л - Михайлович Неманья забивает!
15'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
15'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
15'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
14'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Фран Соль наказан за толчок Хег Даниэль
13'
13'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
12'
11'
11'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Майсснер Томас
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
Аккайнак Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
7'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Озбилиз Араз оказался на газоне.
7'
6'
5'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
4'
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
2'
2'
1'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
1'
Опасность! Озбилиз Араз из команды Виллем II отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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