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Стадион: Зрители: 12595
Виллем II
1:5
Второй тайм: 79'
Херенвен
0'
0:1
15' Гол
Михайлович Неманья
1:1
17' Гол
Аккайнак Атакан
39' Красная карточка
Хееркенс Фреек
1:2
41' Пенальти
Ринстра Бен
47' Желтая карточка
Афдияй Донис
52' Желтая карточка
Хег Даниэль
53' Желтая карточка
Майсснер Томас
1:3
54' Гол
Влап Михел
1:4
58' Гол
Ван Берген Митчелл
1:5
65' Гол
Ван Берген Митчелл
79'
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Второй тайм
78'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
78'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
76'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
76'
Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали
76'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
75'
Фран Соль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Влап Михел из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
75'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
75'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Брюин Джорди
74'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
Офсайд
74'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
73'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Ринстра Бен наказан за толчок Афдияй Донис
72'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
Офсайд
69'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
68'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
68'
Тактическая замена. Михайлович Неманья уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Флоранюс Шерел атаковал сзади соперника. Это Афдияй Донис заработал своей команде штрафной
67'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
67'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
65'
Влап Михел сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл изменил счет на табло!
65'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
65'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 12595 болельщиков
64'
Виллем II контролирует мяч.
64'
Сильный дождь сегодня.
63'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
63'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
63'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
61'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вауденберг Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
60'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
59'
Виллем II контролирует мяч.
58'
Влап Михел сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл изменил счет на табло!
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Берген Митчелл и Влап Михел из команды Херенвен.
58'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
57'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
57'
Афдияй Донис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
57'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Херенвен контролирует мяч.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Влап Михел первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
53'
Майсснер Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Угловой
53'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
53'
Матч остановлен
Желтая карточка
52'
Судья подбегает и показывает Хег Даниэль из команды Херенвен отложенную желтую карточку за фол.
52'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
52'
Хег Даниэль из команды Херенвен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фран Соль не пострадал и надо продолжать игру!
51'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Майсснер Томас из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
50'
Фран Соль наказан за толчок Кобаяси Юки
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Удар от ворот произведет Виллем II
49'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
49'
Херенвен контролирует мяч.
48'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Херенвен контролирует мяч.
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Афдияй Донис сейчас получил желтую
Фол, нарушение
47'
Афдияй Донис из команды Виллем II играет слишком грубо. Флоранюс Шерел оказался на газоне.
46'
Виллем II контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Аккайнак Атакан уходит с поля и его заменяет Питерс Йорденс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
Херенвен контролирует мяч.
47'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
47'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
46'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
46'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Озбилиз Араз
45'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
43'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
43'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Влап Михел наказан за толчок Майсснер Томас
42'
Виллем II контролирует мяч.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ринстра Бен из команды Херенвен забивает с точки!
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
УДАЛЕНИЕ! - Хееркенс Фреек тянет соперника за майку и получает красную карточку
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! - Хееркенс Фреек дергает за футболку соперника (это был Ван Амерсфоорт Пелле) и рефери назначает пенальти!
39'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
39'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
39'
Хороший удар издали нанес Флоранюс Шерел, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
38'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
38'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Майсснер Томас из команды Виллем II играет слишком грубо. Ван Амерсфоорт Пелле оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Виллем II
36'
Как он промахнулся? Влап Михел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает пас партнеру.
36'
Отличные скиллы показывает Михайлович Неманья, обводя своих соперников
36'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
35'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Херенвен контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
34'
Данкерлёй Дамил возвращается на поле.
34'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
34'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
34'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
33'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Данкерлёй Дамил получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Данкерлёй Дамил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хег Даниэль из команды Херенвен.
33'
Данкерлёй Дамил имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Озбилиз Араз из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
31'
Озбилиз Араз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
31'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Херенвен
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Кроули Дэниэл нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Херенвен
27'
Отличный пас сделал Паласиос Диего из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Флоранюс Шерел задерживает мяч рукой
25'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Виллем II контролирует мяч.
24'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Отличный пас сделал Кроули Дэниэл из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Удар от ворот произведет Виллем II
22'
Как он промахнулся? Михайлович Неманья имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Кобаяси Юки делает длинную передачу вперед
22'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Виллем II контролирует мяч.
21'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Фран Соль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хег Даниэль пострадал.
20'
Озбилиз Араз из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Виллем II контролирует мяч.
19'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Херенвен контролирует мяч.
17'
Озбилиз Араз сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Аккайнак Атакан из команды команды Виллем II.
17'
Озбилиз Араз из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Озбилиз Араз из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
16'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Виллем II контролирует мяч.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Михайлович Неманья забивает!
15'
Михайлович Неманья из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
15'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
15'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Фран Соль наказан за толчок Хег Даниэль
13'
Удар от ворот произведет Виллем II
13'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
12'
Херенвен контролирует мяч.
12'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Херенвен
11'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
11'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Майсснер Томас
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
9'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
9'
Аккайнак Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Херенвен
8'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
7'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Озбилиз Араз оказался на газоне.
7'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Пири Кик из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
6'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
4'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
2'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
1'
Опасность! Озбилиз Араз из команды Виллем II отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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