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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Астра
3:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
37' Желтая карточка
Mihai Leca
1:0
49' Гол
Бег Жюльен
56' Желтая карточка
Иванович Петре
1:1
73' Гол
Mihai Leca
2:1
76' Пенальти
Алибек Денис
3:1
87' Гол
Ллуллаку Аздрен
90' Желтая карточка
Радунович Ристо
90' Желтая карточка
Алибек Денис
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
Угловой
93'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
93'
Mihai Leca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
93'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с правого угла.
93'
Должен был быть гол! Белу Клаудиу имел отличный шанс, но Капарко Алессандро не дал голу состоятся!
Желтая карточка
92'
Алибек Денис получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
91'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Алибек Денис нырнул в штрафной. Спорно!
Желтая карточка
91'
Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Матей Габриэль не пострадал и надо продолжать игру!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
90'
Конкордия Кьяжна остается без одного игрока, потому что Препелицэ Андрей уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
90'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
89'
Иванович Петре не смог попасть в створ ударом издали
89'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Бейян Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Ллуллаку Аздрен изменил счет на табло!
87'
Буш Лауренциу нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
87'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с левого угла.
87'
Отличные скиллы показывает Алибек Денис, обводя своих соперников
87'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Ллуллаку Аздрен должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
87'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Зуа Жак должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
85'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
85'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Иванович Петре из команды Конкордия Кьяжна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Mihai Leca
84'
Тактическая замена. Батин Паул уходит с поля и его заменяет Ghislain Guessan
83'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
82'
Препелицэ Андрей наказан за толчок Зуа Жак
81'
Тактическая замена. Горобцов Николас уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
Фол, нарушение
81'
Матей Габриэль наказан за толчок Алибек Денис
81'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
80'
Горобцов Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Горобцов Николас, его свалил Белу Клаудиу.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Ллуллаку Аздрен
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Матей Габриэль
Фол, нарушение
78'
Белу Клаудиу наказан за толчок Simon Mazarache
78'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
77'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Алибек Денис из команды Астра Плоешти забивает с точки!
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
74'
ПЕНАЛЬТИ! - Матей Габриэль играет рукой в штрафной! Матей Габриэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
74'
Бег Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
73'
Г О О О О О О Л - Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна головой вбивает мяч в сетку.
73'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает передачу одноклубнику.
Угловой
73'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Razvan Gradinaru уходит с поля и его заменяет Simon Mazarache
Угловой
72'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
72'
ШАНС! Алибек Денис вышел один-на-один с голкипером...
72'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
72'
Астра Плоешти начинает контратаку
71'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
71'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
68'
Шанс! Зуа Жак из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
Угловой
68'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
67'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
66'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
66'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
Фол, нарушение
65'
Бейян Флориан наказан за толчок Горобцов Николас
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
65'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с левого угла.
64'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
63'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
62'
Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Рошу Нелуц
Фол, нарушение
62'
Иванович Петре наказан за толчок Бутян Михай
Офсайд
61'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти в офсайде
61'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
60'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Зуа Жак наказан за толчок Матей Габриэль
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
59'
Как он промахнулся? Батин Паул имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
59'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
Фол, нарушение
59'
Зуа Жак задерживает мяч рукой
58'
Mihai Leca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Алибек Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
Желтая карточка
56'
Иванович Петре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
56'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Cristian Albu наказан за толчок Зуа Жак
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
55'
Как он промахнулся? Иванович Петре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
54'
Хорошую попытку сделал Зуа Жак. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Горобцов Николас пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
53'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
После штрафного удара,который нанес Горобцов Николас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Майк Кестор из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
51'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Белу Клаудиу сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Бег Жюльен изменил счет на табло!
49'
Белу Клаудиу делает длинную передачу вперед
49'
Астра Плоешти начинает контратаку
49'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Куку Джиман уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
45'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
45'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
45'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
44'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
41'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
40'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
40'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
39'
Куку Джиман не смог попасть в створ ударом издали
38'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Хорошую попытку сделал Зуа Жак. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
38'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
38'
Астра Плоешти имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
37'
Mihai Leca - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Mihai Leca грубо играет против соперника. Пострадал Алибек Денис
36'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
36'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Mihai Leca нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
34'
Отличный пас сделал Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
33'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
33'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
33'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Астра Плоешти начинает контратаку
32'
Ronaldo Deaconu пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
32'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
30'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
30'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
30'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Астра Плоешти контролирует мяч.
28'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
27'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
27'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
После штрафного удара,который нанес Ronaldo Deaconu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Ronaldo Deaconu
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бутян Михай из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Бэрбояну Штефан
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Ciprian Biceanu нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
23'
Матей Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Отличные скиллы показывает Бег Жюльен, обводя своих соперников
22'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
22'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
21'
Иванович Петре бьет ножницами в створ ворот, но Лазар Давид не дал случится отличному голу!
21'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный кросс...
21'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
20'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
20'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
20'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
20'
Горобцов Николас наказан за толчок Зуа Жак
19'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
19'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
19'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
18'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна разыграл угловой с правого угла.
18'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
17'
Бэрбояну Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
17'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
16'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Астра Плоешти начинает контратаку
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
15'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Матей Габриэль пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
14'
ШАНС! Бэрбояну Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Mihai Leca нанес удар, мяч был парирован, но Лазар Давид не удержал его в руках.
14'
Куку Джиман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
14'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Ronaldo Deaconu
12'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
12'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Бейян Флориан атаковал сзади соперника. Это Иванович Петре заработал своей команде штрафной
11'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Mihai Leca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Зуа Жак оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
8'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
6'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
2'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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