Стадион: Марин Анастасовичи
3:1
Конец матча
37' Желтая карточкаMihai Leca
1:0
49' ГолБег Жюльен
56' Желтая карточкаИванович Петре
1:1
73' ГолMihai Leca
2:1
76' ПенальтиАлибек Денис
3:1
87' ГолЛлуллаку Аздрен
90' Желтая карточкаРадунович Ристо
90' Желтая карточкаАлибек Денис
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
93'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
93'
Mihai Leca предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с правого угла.
93'
Должен был быть гол! Белу Клаудиу имел отличный шанс, но Капарко Алессандро не дал голу состоятся!
92'
Алибек Денис получает желтую карточку за нырок
91'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Алибек Денис нырнул в штрафной. Спорно!
91'
Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи
91'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Матей Габриэль не пострадал и надо продолжать игру!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Конкордия Кьяжна остается без одного игрока, потому что Препелицэ Андрей уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
90'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
89'
Иванович Петре не смог попасть в створ ударом издали
89'
87'
Бейян Флориан сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Ллуллаку Аздрен изменил счет на табло!
87'
Буш Лауренциу нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с левого угла.
87'
Отличные скиллы показывает Алибек Денис, обводя своих соперников
87'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Ллуллаку Аздрен должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
87'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Зуа Жак должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
85'
85'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
85'
Иванович Петре из команды Конкордия Кьяжна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Судья сигнализирует, что Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
84'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Mihai Leca
84'
Тактическая замена. Батин Паул уходит с поля и его заменяет Ghislain Guessan
83'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Препелицэ Андрей наказан за толчок Зуа Жак
81'
Тактическая замена. Горобцов Николас уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
81'
Матей Габриэль наказан за толчок Алибек Денис
81'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
80'
Горобцов Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Назначен штрафной. Пострадал Горобцов Николас, его свалил Белу Клаудиу.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Ллуллаку Аздрен
79'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Матей Габриэль
78'
Белу Клаудиу наказан за толчок Simon Mazarache
78'
77'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
76'
Г О О О О Л - Алибек Денис из команды Астра Плоешти забивает с точки!
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
ПЕНАЛЬТИ! - Матей Габриэль играет рукой в штрафной! Матей Габриэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
74'
Бег Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Г О О О О О О Л - Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна головой вбивает мяч в сетку.
73'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает передачу одноклубнику.
73'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Razvan Gradinaru уходит с поля и его заменяет Simon Mazarache
72'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
72'
ШАНС! Алибек Денис вышел один-на-один с голкипером...
72'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
72'
Астра Плоешти начинает контратаку
71'
71'
71'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
69'
69'
68'
68'
Шанс! Зуа Жак из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
68'
67'
67'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
66'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
65'
Бейян Флориан наказан за толчок Горобцов Николас
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
65'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти разыграл угловой с левого угла.
64'
64'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
64'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
63'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
62'
Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Рошу Нелуц
62'
Иванович Петре наказан за толчок Бутян Михай
61'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти в офсайде
61'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
60'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
60'
Зуа Жак наказан за толчок Матей Габриэль
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
59'
Как он промахнулся? Батин Паул имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
59'
59'
Зуа Жак задерживает мяч рукой
58'
Mihai Leca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Алибек Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
56'
Иванович Петре получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
56'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Cristian Albu наказан за толчок Зуа Жак
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
55'
Как он промахнулся? Иванович Петре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
54'
Хорошую попытку сделал Зуа Жак. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Горобцов Николас пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
53'
52'
52'
52'
После штрафного удара,который нанес Горобцов Николас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
52'
Судья сигнализирует, что Майк Кестор из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Белу Клаудиу сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Бег Жюльен изменил счет на табло!
49'
Белу Клаудиу делает длинную передачу вперед
49'
Астра Плоешти начинает контратаку
49'
48'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Куку Джиман уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
45'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
45'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
44'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
41'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
40'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
40'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
39'
Куку Джиман не смог попасть в створ ударом издали
38'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Хорошую попытку сделал Зуа Жак. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
38'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
38'
Астра Плоешти имеет хороший шанс забить.
37'
Mihai Leca - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
37'
Безумный фол. Mihai Leca грубо играет против соперника. Пострадал Алибек Денис
36'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
36'
36'
35'
Mihai Leca нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
34'
Отличный пас сделал Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
33'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
33'
33'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Астра Плоешти начинает контратаку
32'
Ronaldo Deaconu пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
32'
32'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
30'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
30'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
30'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Астра Плоешти контролирует мяч.
28'
27'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
27'
27'
После штрафного удара,который нанес Ronaldo Deaconu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
26'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Ronaldo Deaconu
26'
Судья сигнализирует, что Бутян Михай из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Бэрбояну Штефан
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Ciprian Biceanu нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Матей Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Отличные скиллы показывает Бег Жюльен, обводя своих соперников
22'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
22'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
21'
Иванович Петре бьет ножницами в створ ворот, но Лазар Давид не дал случится отличному голу!
21'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный кросс...
21'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
20'
20'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Горобцов Николас наказан за толчок Зуа Жак
19'
19'
Бэрбояну Штефан из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
19'
Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна разыграл угловой с правого угла.
18'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Бэрбояну Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
17'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
16'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Астра Плоешти начинает контратаку
15'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Матей Габриэль пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
14'
ШАНС! Бэрбояну Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Mihai Leca нанес удар, мяч был парирован, но Лазар Давид не удержал его в руках.
14'
Куку Джиман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
14'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Ronaldo Deaconu
12'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
12'
12'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья свистит. Бейян Флориан атаковал сзади соперника. Это Иванович Петре заработал своей команде штрафной
11'
10'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Mihai Leca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
10'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Зуа Жак оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
8'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
6'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Судья сигнализирует, что Матей Габриэль из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
4'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
2'
1'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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