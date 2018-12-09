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2018-2019
Winline
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:0
Первый тайм: 31'
Дунэря Кэлэраши
0' 31'
Первый тайм
31'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сезар Андрей Лунгу из команды Дунари Кэлераши сделал отличный сейв!
28'
Платини Суареш нанес удар, мяч был парирован, но Сезар Андрей Лунгу не удержал его в руках.
27'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Patrick Petre нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Alin Seroni пострадал.
25'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Ionut Adrian Cioinac наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
Офсайд
23'
Клеменс Саша из команды Дунари Кэлераши в офсайде
23'
Andrei Sin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
23'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Куку Стелиан разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
Платини Суареш нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
22'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
22'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Patrick Petre бьет со штрафного в створ, но Сезар Андрей Лунгу держит все под контролем
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Куку Стелиан из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
20'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
19'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Ionut Tenea пострадал.
19'
Хорошую попытку сделал Alexandru Munteanu. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Alexandru Munteanu из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
19'
Дунари Кэлераши начинает контратаку
19'
Михалаке Мариус пробует нанести удар издали, но Сезар Андрей Лунгу держит все под контролем
18'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
18'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
17'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
16'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
16'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Baudoin Kanda наказан за толчок Andrei Sin
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
13'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Русу Денис не дал случится голу! Alexandru Munteanu должен был забивать, но Русу Денис сделал отличный сейв
12'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
12'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
11'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
11'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
10'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Клеменс Саша из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
10'
Дунари Кэлераши начинает контратаку
10'
Moussa Sanoh нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
9'
Lawson Bekui из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
8'
Шанс! Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
8'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает отличный кросс...
Угловой
8'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
7'
Менди Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
7'
Клеменс Саша наказан за толчок Кака Камер
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Куку Стелиан из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
7'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
6'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
6'
Куку Стелиан разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
6'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Alexandru Munteanu
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
1'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
1'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дунари Кэлераши начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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