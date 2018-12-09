Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:0
Первый тайм: 31'
Первый тайм
31'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сезар Андрей Лунгу из команды Дунари Кэлераши сделал отличный сейв!
28'
Платини Суареш нанес удар, мяч был парирован, но Сезар Андрей Лунгу не удержал его в руках.
27'
26'
26'
Patrick Petre нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
25'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Alin Seroni пострадал.
25'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Ionut Adrian Cioinac наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
23'
Клеменс Саша из команды Дунари Кэлераши в офсайде
23'
Andrei Sin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
23'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Куку Стелиан разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
Платини Суареш нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Patrick Petre бьет со штрафного в створ, но Сезар Андрей Лунгу держит все под контролем
21'
Судья сигнализирует, что Куку Стелиан из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
20'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Ionut Tenea пострадал.
19'
Хорошую попытку сделал Alexandru Munteanu. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Alexandru Munteanu из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
19'
Дунари Кэлераши начинает контратаку
19'
Михалаке Мариус пробует нанести удар издали, но Сезар Андрей Лунгу держит все под контролем
18'
18'
18'
18'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
17'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
16'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
16'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
15'
Baudoin Kanda наказан за толчок Andrei Sin
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
13'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
12'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Русу Денис не дал случится голу! Alexandru Munteanu должен был забивать, но Русу Денис сделал отличный сейв
12'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
12'
11'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
11'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
10'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Клеменс Саша из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
10'
Дунари Кэлераши начинает контратаку
10'
Moussa Sanoh нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Lawson Bekui из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
8'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
8'
Шанс! Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
8'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает отличный кросс...
8'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
7'
Менди Гастон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Клеменс Саша наказан за толчок Кака Камер
7'
Судья сигнализирует, что Куку Стелиан из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
7'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
6'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
6'
Куку Стелиан разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
6'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Alexandru Munteanu
2'
2'
1'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
1'
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дунари Кэлераши начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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