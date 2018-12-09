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Вииторул Констанца
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Текстовая онлайн трансляция матча Стяуа - Вииторул Констанца

До начала игры, которая состоится 10.12.2018, осталось 20 часов 54 минуты.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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